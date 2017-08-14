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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре открылась фотовыставка "Большой футбол на Волге"

14 августа 2017 12:51
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В Самаре открылась фотовыставка
В экспозицию вошло 40 работ 6 самарских фотографов.

11 августа за 307 дней до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Доме журналиста открылась фотовыставка, посвященная этому важному событию.

Выставка «Большой футбол на Волге» часть большого проекта Союза журналистов, в который помимо выставки входит творческий конкурс для школьников, серия образовательных мастер-классов по фотографии для студентов, пресс-тур для представителей муниципальных СМИ.

В экспозицию вошло 40 работ 6 самарских фотографов: Юрия Стрельца, Игоря Горшкова, Сергея Курочкина, Георгия Майорова, Дмитрия Бурлакова и Максима Калинина.

Авторы представили кадры, отснятые за последний год – самый активный период подготовки Самары к мировому футбольному первенству.

Выставка довольно лаконичная по количеству работ, но вместе с тем объемная по своему содержанию. Ее особенность – актуальность и качественный уровень фотографий.

На фотографиях можно увидеть много интересного: вид на строящийся стадион с высоты птичьего полета, яркие моменты футбольных матчей, эмоции болельщиков, жизнь города в преддверии ЧМ 2018 и др.
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