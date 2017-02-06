В Самаре определились победители соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»

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Всего в региональных соревнованиях этого сезона приняли участие 79 команд из 33 муниципальных образований Самарской области, общее количество игроков составило почти 1300 человек. В решающих матчах участвовали 9 команд из трех возрастных категорий – 2002-2003, 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения. Финальный турнир проходил по круговойсистеме в один круг. Победителями регионального этапа стали команды, набравшие наибольшее количество очков в своих возрастных категориях.Все победители и призеры получили кубки и медали, а также специальные призы от полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе – сертификаты на приобретение клюшек, и сертификаты на приобретение амуниции номиналом 50 и 100 тысяч рублей.В младшей возрастной группе I место заняла команда «Лада» (Тольятти); II – «Комета-7» (Самара); III – «Шершни»(м.р.Пестравский).В средней возрастной группе: I место – «Меридиан» (Самара); II - «СпортГрад» (Отрадный); III – «Волгарь» (Тольятти).Старшая возрастная группа: «Чайка-1» (Самара); ХК «Марат» (м.р.Ставропольский); III – «Вымпел» (м.р.Красноярский), сообщает пресс-служба ГФИ Самара.