В Самаре определились победители соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»
6 февраля 2017 15:52
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4 февраля во Дворце спорта «Кристалл» определились победители регионального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова.
Всего в региональных соревнованиях этого сезона приняли участие 79 команд из 33 муниципальных образований Самарской области, общее количество игроков составило почти 1300 человек. В решающих матчах участвовали 9 команд из трех возрастных категорий – 2002-2003, 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения. Финальный турнир проходил по круговой
системе в один круг. Победителями регионального этапа стали команды, набравшие наибольшее количество очков в своих возрастных категориях.
Все победители и призеры получили кубки и медали, а также специальные призы от полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе – сертификаты на приобретение клюшек, и сертификаты на приобретение амуниции номиналом 50 и 100 тысяч рублей.
В младшей возрастной группе I место заняла команда «Лада» (Тольятти); II – «Комета-7» (Самара); III – «Шершни»
(м.р.Пестравский).
В средней возрастной группе: I место – «Меридиан» (Самара); II - «СпортГрад» (Отрадный); III – «Волгарь» (Тольятти).
Старшая возрастная группа: «Чайка-1» (Самара); ХК «Марат» (м.р.Ставропольский); III – «Вымпел» (м.р.Красноярский), сообщает пресс-служба ГФИ Самара.
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