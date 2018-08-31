В Самаре на площади Куйбышева состоится грандиозный спортивный праздник – турнир по баскетболуSamara Open–2018

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Нынешний турнир – девятый по счету. С каждым годом соревнования становятся еще более масштабными и расширяют географию участников. В увлекательнейших играх примут участие как команды из Самарской области, так и гости из других регионов. В рамках Samara Open будут разыграны призы в 14 категориях.Матчи будут проходить на 22-х площадках. В программе Samara Open-2018 – множество различных конкурсов, которые пройдут как на конкурсном кольце (здесь шанс выиграть приз получит любой желающий), так и на центральном корте – как, например, традиционный Slamdunk contest (конкурс по броскам сверху).Проявить свои спортивные способности участники и гости турнира смогут также на площадке «БаскетГТО». Успешно проходя предложенные на ней тесты, можно заработать «баскеты» – специальную валюту, которая будет действовать только 2 сентября на территории турнира. Потратить их можно будет в сувенирной лавке на многочисленные призы от организаторов и партнеров турнира.Также наверняка большое внимание у болельщиков и участников турнира Samara Open вызовет матч открытия, в котором две стритбольные команды составят известные всем люди из мира политики, бизнеса и спорта.Кроме того, организаторами и партнерами турнира предусмотрено размещение на территории Samara Open многочисленных развлекательных площадок для участников и болельщиков любого возраста.Мероприятие проводится при поддержке Правительства Самарской области, Администрации городского округа Самара, Федерации баскетбола Самарской области, Федерации баскетбола г.о.Самара.Генеральные партнеры Samara Open-2018 – ПАО «Тольяттиазот» и ПАО «Ростелеком». Партнеры турнира – баскетбольный магазин «Слэмданк», «Первая Самарская Оптика», «Тольяттимолоко», Lapp Group Russia.Информационные партнеры Samara Open-2018 – ТРК «Губерния» и «Радио Рекорд».Самая актуальная информация о турнире Samara Open, а также регистрация участников соревнований – на сайте basket63.ru.Внимание: регистрация команд продлится до 31 августа, передает пресс-служба облправительства