В Самаре на набережной состоялось официальное открытие спортивной акции «Лето в боксёрских перчатках»
16 июня 2018 16:34
Начиная с лета 2013 года, на территории Самары реализуется спортивный проект «Лето в боксерских перчатках». Ежегодно около трех тысяч ребят во время каникул принимают участие в бесплатных тренировках на свежем воздухе, на импровизированных рингах под руководством опытных тренеров учатся азам бокса и многие принимают решение записаться в спортивные секции.
До конца августа на Ленинградском спуске будут проходить открытые занятия по боксу для всех желающих и совершенно бесплатно.
В этом году занятия будут проходить ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 11.00 тренерским составом федерации бокса.
Если раньше этому спортивному проекту оказывалась грантовая поддержка, то начиная с 2018 года, физкультурно-спортивная акция «Лето в боксерских перчатках» внесена в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского округа Самара. Мероприятие организует Администрация города совместно с городской федерацией бокса.
Виктор Анисатов, руководитель Департамента физической культуры и спорта Самары отметил: “Поскольку в этом году акция совпала с Чемпионатом мира по футболу мы приглашаем всех болельщиков заняться боксом на красивой набережной Самары “.
В рамках проекта «Город встречает друзей» на набережной реки Волга в районе спуска ул. Первомайской проходит спортивная акция «Забей гол, фанат!». В дни матчей ЧМ-2018 на территории пляжа будут проходить турниры по пляжному футболу между болельщиками команд, страны которых играют на следующей день на ЧМ-2018.
Кроме того, по всей набережной работают 5 универсальных спортивных площадок, 3 площадки для силовой гимнастики. Всего в свободном доступе для занятий спортом на набережной будут находиться 1 стандартное футбольное поле для пляжного футбола, 7 полей для мини-футбола, 26 кортов для пляжного волейбола, 6 кортов для пляжного тенниса.
На пляжной территории 2-ой очереди набережной проходит физкультурно-спортивная акция «Спорт во всем», которая включает в себя утреннюю зарядку, бег по песку, тренажерный фитнес-зал на пляже, пляжный бадминтон, танцевальные фитнес-программы, капоэйра, бочча и др.
Также ежедневно будут организованы тренировки по различным направлениям на набережной и в Струковском саду (йога, акробатический рок-н-рол, скандинавская ходьба, аэробика и др.), сообщает пресс-служба администрации Самары.
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