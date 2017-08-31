В Самаре на набережной состоится розыгрыш Кубка России по пляжному футболу
31 августа 2017 20:34
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По мнению спортивных экспертов, уникальная инфраструктура самарской набережной идеально подходит для проведения пляжных состязаний самого высокого уровня.
Состав финального турнира Кубка России по пляжному футболу уже полностью сформирован. В соревнованиях примут участие 16 команд, в том числе 2 самарские команды: "Крылья Советов" и "Спутник". В турнире участвуют 7 команд-представителей суперлиги, где в сборных играют лучшие игроки мира.
По зрелищности и накалу эмоций пляжный футбол может дать фору многим видам спорта. Гости и болельщики целую неделю будут наблюдать спортивные баталии на самарской набережной. Финал Кубка России по пляжному футболу состоится 9 сентября, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Фото Futbolnaya-ekipirovk
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