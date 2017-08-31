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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре на набережной состоится розыгрыш Кубка России по пляжному футболу

31 августа 2017 20:34
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В соревнованиях примут участие 16 команд, в том числе 2 самарские команды:
С 3 по 9 сентября 2017 года на 2-ой очереди Набережной реки Волга (спуск ул. Первомайская) в Самаре состоятся одни из самых престижных соревнований – розыгрыш Кубка России по пляжному футболу.

По мнению спортивных экспертов, уникальная инфраструктура самарской набережной идеально подходит для проведения пляжных состязаний самого высокого уровня.

Состав финального турнира Кубка России по пляжному футболу уже полностью сформирован. В соревнованиях примут участие 16 команд, в том числе 2 самарские команды: "Крылья Советов" и "Спутник". В турнире участвуют 7 команд-представителей суперлиги, где в сборных играют лучшие игроки мира.

По зрелищности и накалу эмоций пляжный футбол может дать фору многим видам спорта. Гости и болельщики целую неделю будут наблюдать спортивные баталии на самарской набережной. Финал Кубка России по пляжному футболу состоится 9 сентября, сообщает пресс-служба администрации Самары. 


Фото    Futbolnaya-ekipirovk
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