В Самаре на лыжной базе "Чайка" состоялся благотворительный забег "Спорт во благо"
23 марта 2019 18:46
100
Мероприятие проводила общественная организация "Самарские солнышки" при поддержке Промсвязьбанка, Министерства спорта Самарской области и УСЦ "Чайка", передает пресс-служба УСЦ "Чайка".
Фото: пресс-служба УСЦ "Чайка"
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
749
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
613
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
884
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8009
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8486
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8214
Спорт в регионе
23 марта 2019 18:46
В пользу детей с синдромом Дауна. Спорт в регионе
100
23 марта 2019 17:09
Автором точного удара стал Павел Яковлев. Спорт в регионе
136
23 марта 2019 15:57
Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми на турнире в японской Сайтаме, получив в сумме двух программ 211,76 балла. Спорт в регионе
128
23 марта 2019 12:22
Игра в КХЛ требует привлечения спонсоров. Спорт в регионе
161
23 марта 2019 11:42
Начало в 13:00. Спорт в регионе
212
23 марта 2019 11:33Ставки на спортивные соревнования
Про букмекерские конторы слышали многие люди. Причём их услагами пользуются в основном любители спортивных соревнований. Спорт в регионе
30
22 марта 2019 17:16
Второе место заняла казахстанская спортсменка Элизабет Турсынбаева, третье — россиянка Евгения Медведева. Спорт в регионе
218
Видео
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
3103
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
327
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
617
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
594
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
1044
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
760
Фоторепортажи
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
733
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
846
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1804
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2030
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1175
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
924
Мероприятия