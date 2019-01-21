В Самаре на базе «Чайка» пройдет благотворительная лыжная гонка
21 января 2019 18:23
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Все пожертвования от "Доброй лыжни" поступают в Русфонд на адресную помощь детям Самарской области. Средства будут направлены Андрею Зайцеву и Кире Учаевой. Андрею 16 лет, у него сахарный диабет 1 типа. Ему необходимы инсулиновая помпа и расходные материалы на полгода. Необходимая сумма сбора: 291 431 рублей. Кире всего 10 лет, у неё детский церебральный паралич. Ей необходимо специальное кресло-коляска. Нужно собрать: 109 042 рублей.
Участников и зрителей соревнований ждет развлекательная программа с детскими аниматорами и зимними забавами для всей семьи.
Регистрация в день гонки не проводится.
Расписание на 27 января:
10:00 — Получение стартовых номеров (до 13:00).
13:00 — Официальное открытие и старт развлекательной программы.
14:00 — Старт детской гонки на 1 км.
14:30 — Старт взрослой гонки на 5 км.
15:00 — Награждение победителей.
Все вопросы по благотворительной гонке «Добрая лыжня» в Самаре можно задать экспертам бюро Русфонда в Самарской области:
(846) 231-30-66, 8-927-261-04-41, rusfond_sam@mail.ru
https://www.rusfond.ru/ilr
Школа бега I Love Supersport Самара: +7 (927) 003-08-29, передает пресс-служба минспорта СО.
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