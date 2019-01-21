В Самаре на базе «Чайка» пройдет благотворительная лыжная гонка

36

27 января на лыжной базе «Чайка» (Самара, п.Управлеческий) пройдет лыжная гонка «Добрая лыжня». Мероприятие проводится Русфондом и школой правильного бега I Love Supersport при поддержке регионального министерства спорта. Все стартовые взносы участников будут направлены на адресную помощь детям Самарской области.Все пожертвования от "Доброй лыжни" поступают в Русфонд на адресную помощь детям Самарской области. Средства будут направлены Андрею Зайцеву и Кире Учаевой. Андрею 16 лет, у него сахарный диабет 1 типа. Ему необходимы инсулиновая помпа и расходные материалы на полгода. Необходимая сумма сбора: 291 431 рублей. Кире всего 10 лет, у неё детский церебральный паралич. Ей необходимо специальное кресло-коляска. Нужно собрать: 109 042 рублей.Участников и зрителей соревнований ждет развлекательная программа с детскими аниматорами и зимними забавами для всей семьи.Регистрация в день гонки не проводится.Расписание на 27 января:10:00 — Получение стартовых номеров (до 13:00).13:00 — Официальное открытие и старт развлекательной программы.14:00 — Старт детской гонки на 1 км.14:30 — Старт взрослой гонки на 5 км.15:00 — Награждение победителей.Все вопросы по благотворительной гонке «Добрая лыжня» в Самаре можно задать экспертам бюро Русфонда в Самарской области:(846) 231-30-66, 8-927-261-04-41, rusfond_sam@mail.ruhttps://www.rusfond.ru/ilrШкола бега I Love Supersport Самара: +7 (927) 003-08-29, передает пресс-служба минспорта СО.