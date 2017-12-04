В Самаре и Отрадном пройдет областной финал турнира «Мини-футбол - в школу»

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В Самарской области с 13 по 30 ноября прошли зональные соревнования. В каждой возрастной группе команды были распределены по трем зонам, занявшие первое место вышли в финальную часть.Финальные соревнования областного этапа турнира «Мини-футбол – в школу» среди команд мальчиков и девочек 2004 – 2005 и 2006 – 2007 г.р. пройдут 5 декабря в спортивном комплексе «МТЛ Арена» (ул. Советской Армии 253а). Начало соревнований в 10:00, церемония награждения – в 12:00.Команды учащихся 2000-2001 и 2002-2003 г. р. сыграют 7 декабря в Отрадном в спорткомплексе «Нефтяник» (ул. Гагарина 50). Церемония открытия – в 12:00, сообщает пресс-служба облправительства.