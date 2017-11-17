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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре в спортивном комплексе «Грация» пройдет региональный фестиваль айкидо «Волжские перекаты»

17 ноября 2017 16:51
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В нем примут участие более 200 спортсменов из различных спортивных клубов Самарской области и других регионов.
В воскресенье, 19 ноября, в спортивном комплексе «Грация» (ул. Физкультурная д. 116), пройдет региональный фестиваль айкидо «Волжские перекаты». В нем примут участие более 200 спортсменов из различных спортивных клубов Самарской области и других регионов.

Программа фестиваля включает в себя мастер-классы ведущих спортсменов Самарской области, специально приглашенных мастеров из других регионов, показательные выступления команд-участниц. Время проведение фестиваля – с 10:00 до 16:00. Показательные выступления – с 14:00 до 16:00, сообщает пресс-служба облправительства.


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