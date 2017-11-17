В Самаре в спортивном комплексе «Грация» пройдет региональный фестиваль айкидо «Волжские перекаты»

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Программа фестиваля включает в себя мастер-классы ведущих спортсменов Самарской области, специально приглашенных мастеров из других регионов, показательные выступления команд-участниц. Время проведение фестиваля – с 10:00 до 16:00. Показательные выступления – с 14:00 до 16:00, сообщает пресс-служба облправительства.