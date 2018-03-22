В Самаре стартовали всероссийские соревнования по фигурному катанию "Самарочка"
22 марта 2018 17:27
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Фото: пресс-служба минспорта СО
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