Я нашел ошибку
Главные новости: 
В соревнованиях принимали участие более 150 спортсменов, которые представляли 22 сборные команды воинских частей и соединений, дислоцированных на Урале, в Поволжье и Сибири.
В Самарской области определились чемпионы ЦВО по армейскому рукопашному бою
Николай Подгузов подчеркнул, что в текущем году регион ждет серьезная модернизация почтовой сети.
Дмитрий Азаров и Николай Подгузов обсудили перспективы работы «Почты России» в регионе
Всех гостей праздника ждал особый подарок – спектакль «Месье Амилькар, или человек, который платит» по пьесе Ива Жамиака.
В Самарском театре драмы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры
Самаре пройдет прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства
Самаре пройдет прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства
На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Полицейские обеспечивают безопасный проезд для других участников дорожного движения. Подробности ДТП устанавливаются.
Под Сызранью на трассе М-5 Урал, отсоединившийся прицеп грузовика, на "встречке" столкнулся с 2 фурами, погиб один из водителей
Ожидается более 500 участников.
В Самаре состоятся областные соревнования на призы ГАУ СО УСЦ «Чайка»
В Самаре стартовали всероссийские соревнования по фигурному катанию "Самарочка"
В Самаре стартовали всероссийские соревнования по фигурному катанию "Самарочка"
21 марта в Самарском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД состоялось торжественное мероприятие с участием ректора Самарского государственного медицинского университета, академика РАН Геннадия Котельникова, заведующих кафедрами и сотр
Самарскому СПИД-центру присвоен статут клинический
сегодня  Четверг, 22 марта, 19:11
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/03:
USD 57.5
-0.2
EUR 70.57
-0.66
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре стартовали всероссийские соревнования по фигурному катанию "Самарочка"

22 марта 2018 17:27
106
В Самаре в спортивном комплексе "Орбита" (Ново-Вокзальная д. 70а) сегодня стартовали всероссийские соревнования по фигурному катанию "Самарочка". Парад открытия - 23 марта в 13:30, сообщает пресс-служба минспорта СО.



Фото:    пресс-служба минспорта СО
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
22 марта 2018  12:35
Газон на стадионе
Газон на стадионе "Самара-Арена" решили не укладывать при минусовой температуре
Об этом сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров 21 марта. ЧМ-2018
189
22 марта 2018  00:44
Ранее бойкотировать его решили в правительстве Британии, позже к ним присоединился президент Польши.
В ФИФА заявили, что чиновники из стран-участниц ЧМ-2018 «вольны сами решать», посещать турнир или нет
Ранее бойкотировать его решили в правительстве Британии, позже к ним присоединился президент Польши.   ЧМ-2018
435
21 марта 2018  18:05
Самаре выделят 200 млн на эксплуатацию стадиона после ЧМ-2018, заявил министр спорта РФ Павел Колобков
Самаре выделят 200 млн на эксплуатацию стадиона после ЧМ-2018, заявил министр спорта РФ Павел Колобков
  ЧМ-2018
214
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7026
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7568
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7421
Весь список
Спорт в регионе
22 марта 2018  18:22
В соревнованиях принимали участие более 150 спортсменов, которые представляли 22 сборные команды воинских частей и соединений, дислоцированных на Урале, в Поволжье и Сибири.
В Самарской области определились чемпионы ЦВО по армейскому рукопашному бою
В соревнованиях принимали участие более 150 спортсменов, которые представляли 22 сборные команды воинских частей и соединений, дислоцированных на Урале, в... Спорт в регионе
78
22 марта 2018  17:30
Ожидается более 500 участников.
В Самаре состоятся областные соревнования на призы ГАУ СО УСЦ «Чайка»
Ожидается более 500 участников.  Спорт в регионе
107
22 марта 2018  17:27
В Самаре стартовали всероссийские соревнования по фигурному катанию "Самарочка"
В Самаре стартовали всероссийские соревнования по фигурному катанию "Самарочка"
  Спорт в регионе
106
22 марта 2018  01:14
Он зарабатывает в петербургском клубе по €5 млн.
Самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата России стал аргентинский полузащитник «Зенита» Леандро Паредес
Он зарабатывает в петербургском клубе по €5 млн.   Спорт в регионе
354
22 марта 2018  00:39
Команда представила новый комплект футболок.
Российские футболисты сыграют в гостевых матчах ЧМ-2018 в светлой форме
Команда представила новый комплект футболок.   Спорт в регионе
408
21 марта 2018  23:43
Команду с победой поздравил Дмитрий Азаров.
В Тольятти сборная Россия по гандболу побеждает команду Румынии в матче квалификационного турнира к чемпионату Европы
Команду с победой поздравил Дмитрий Азаров. Спорт в регионе
411
21 марта 2018  22:26
На "Лада Арене" проходит отборочный матч чемпионата Европы-2018 между женскими сборными по гандболу России и Румынии
На "Лада Арене" проходит отборочный матч чемпионата Европы-2018 между женскими сборными по гандболу России и Румынии
  Спорт в регионе
265
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1096
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
751
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
692
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1455
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
874
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
964
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1572
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
896
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4144
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2357
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2817
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2704
Весь список

Мероприятия
В Самарской области определились чемпионы ЦВО по армейскому рукопашному бою
22 марта СКС стали инициаторами празднования Дня воды: около арт-объекта «Древо жизни» состоялся флешмоб
22 марта отмечается Всемирный День воды: СКС приглашают отметить праздник вместе
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

В Самарской области в этом году благоустроят более 150 общественных территорий

852

Жительницу Отрадного оштрафовали за оскорбление участницы группы в «Viber»

495

Газон для стадиона "Самара-Арена" будет доставлен через несколько дней ‏

434
за неделю

Здание автосервиса на Авроре тушили более трех часов (Уточненная)

2661

Автозавод объявил о старте производства Lada Granta Liftback в Тольятти

2217

Явку на выборы президента РФ в Самарской области комментируют эксперты

1970
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда