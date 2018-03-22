В Самаре стартовали всероссийские соревнования по фигурному катанию "Самарочка"

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В Самаре в спортивном комплексе "Орбита" (Ново-Вокзальная д. 70а) сегодня стартовали всероссийские соревнования по фигурному катанию "Самарочка". Парад открытия - 23 марта в 13:30, сообщает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО