В Швеции самарские футболисты выиграли бронзу первенства Европы по футболу среди глухих

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В первенстве принимали участие 8 юниорских сборных Европы: Россия, Швеция, Греция, Польша, Бельгия, Украина, Чехия, Турция.На групповой стадии Россия уступила Украине (0:2), обыграла Швецию (3:2) и Грецию (3:0). В полуфинале российская команда проиграла Турции (0:3). В матче за бронзу были разгромлены бельгийцы - 5:2.Бронзовые награды получили самарские футболисты - голкипер Тимур Терентьев и полузащитник Игнат Маскальчук. Оба провели на первенстве 3 матча, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО