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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Шотландии тольяттинский гимнаст завоевал золото первенства Европы

14 августа 2018 17:08
96
В Шотландии завершилось первенство Европы по спортивной гимнастике.

В составе сборной РФ золото завоевал тольяттинец Михаил Худченко.

В командном турнире сборная России (Юрий Буссе, Виктор Калюжин, Михаил Худченко, Григорий Климентьев и Сергей Найдин) заняли первое место, набрав 240,961 балла. Вторыми стали британцы (240,128), третьи - итальянцы (237,895).

Отметим, что юниорскую сборную России по спортивной гимнастике возглавляет сызранский специалист, заслуженный тренер России Владимир Кириллов.

В общекомандном зачет россияне заняли первое место, передает пресс-служба минспорта СО. 
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