В России будет увеличен лимит скорости на некоторых трассах
25 декабря 2018 20:10
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По информации издания, вопрос повышения скоростного лимита с 90 до 110 км/ч касается прежде всего отдельных участков трассы М-9 "Балтия" в Псковской области и трассы Р-242 в Пермском крае. А ограничение в 130 км/ч будет установлено на новых участках платных трасс М-4 "Дон" и М-11 "Москва — Санкт-Петербург".
По словам представителей Росавтодора, нововведения значительно снизят аварийность на указанных трассах, как это случилось на пилотных участках, которые действуют с 2013 года.
Впрочем, по словам координатора движения "Синие ведёрки" Петра Шкуматова, повышение лимита на отдельных участках трасс не поможет увеличить пропускную способность дорог и лишь прибавит проблем водителям, которым придётся постоянно подстраиваться под "рваный" скоростной режим.
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