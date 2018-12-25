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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В России будет увеличен лимит скорости на некоторых трассах

25 декабря 2018 20:10
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Росавтодор планирует повысить лимит максимально разрешённой скорости на некоторых федеральных трассах и автомагистралях до 110 и 130 км/ч соответственно.
Росавтодор планирует повысить лимит максимально разрешённой скорости на некоторых федеральных трассах и автомагистралях до 110 и 130 км/ч соответственно. Об этом сообщает life.ru со ссылкой на "Известия".

По информации издания, вопрос повышения скоростного лимита с 90 до 110 км/ч касается прежде всего отдельных участков трассы М-9 "Балтия" в Псковской области и трассы Р-242 в Пермском крае. А ограничение в 130 км/ч будет установлено на новых участках платных трасс М-4 "Дон" и М-11 "Москва — Санкт-Петербург".

По словам представителей Росавтодора, нововведения значительно снизят аварийность на указанных трассах, как это случилось на пилотных участках, которые действуют с 2013 года.

Впрочем, по словам координатора движения "Синие ведёрки" Петра Шкуматова, повышение лимита на отдельных участках трасс не поможет увеличить пропускную способность дорог и лишь прибавит проблем водителям, которым придётся постоянно подстраиваться под "рваный" скоростной режим.
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