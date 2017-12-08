В Рощинском прошел чемпионат 2-ой гвардейской армии по гиревому спорту

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- Гиревой спорт – один из любимых видов армейского спорта, отметил начальник Самарского филиала ЦСКА, член Общественной палаты Самарской области Валерий Краснов. - Благодаря организации состязаний на площадках и спортивных базах ЦСКА соревнования становятся более зрелищными, традиционно собирая широкий круг участников и зрителей.Как сообщил пресс-центру ЦСКА/Самара помощник командующего 2-й армией по физической подготовке подполковник Виталий Попов, в соревнованиях принимали участие несколько чемпионов мира и Европы, поэтому конкуренция среди спортсменов была большая.Первое место на состязаниях заняла команда миротворческой бригады, дислоцированной в Самарской области. Второе и третье места заняли команды тяжелой мотострелковой и артиллерийской бригад из Оренбургской области.По итогам соревнований 25 спортсменов выполнили спортивные разряды, из них один военнослужащий выполнил спортивный разряд «Мастер спорта международного класса» и шесть – «Мастер спорта России».Победители чемпионата представят 2-ю гвардейскую армию на Чемпионате ЦВО по гиревому спорту, который пройдет на спортивной базе ЦСКА/Самара в Рощинском 19 декабря, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара