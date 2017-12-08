Я нашел ошибку
Главные новости: 
После завершения мероприятия сотрудники полиции и местные жители запустили в небо белые воздушные шары, как символ надежды и веры в светлое будущее.
Похвистневские полицейские: «Пусть наша кровь спасёт людей, попавших в ДТП»
В настоящее время Владимир Михайлович находится на пенсии, но продолжает работу в центре эстетического воспитания детей и молодежи Самары.
В Самарской филармонии состоялся концерт «Я люблю тебя Россия», посвященный 85-летнему юбилею Владимира Ощепкова
Основной владелец которого арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при производстве пайков для военных и силовиков.
«Военторг» закупит 7,5 тыс. новогодних подарков у Барышского мясокомбината
Сильнейшие гиревики в составе 11 сборных команд воинских частей и соединений из Самары, Пензенской и Оренбургской областей, Башкирии померились силами в рывке и толчке гирь в различных весовых категориях.
В Рощинском прошел чемпионат 2-ой гвардейской армии по гиревому спорту
Большой юридический диктант впервые пройдет на всей территории России и станет для каждого прекрасной возможностью оценить свой уровень правовой грамотности.
Самарский университет приглашает школьников 9-11 классов, их родителей и студентов на юридический диктант
Первые уроки испанского языка для начинающих провели носители языка Хосе Луис Треболь Монтехано и Себастьян Ереван Родригез Перез.
Самарские волонтеры проходят уроки испанского языка
Женщина с обмотанной скотчем головой выбралась из Москвы-реки Сейчас женщина находится в реанимации с общим переохлаждением организма.
Женщина с обмотанной скотчем головой выбралась из Москвы-реки
Владимир Василенко провел выездное совещание по проблемному объекту долевого строительства на Мехзаводе в Самаре Основные причины, по которым строительство пока не может быть завершено – отсутствие ряда разрешительной документации.
Владимир Василенко провел выездное совещание по проблемному объекту долевого строительства на Мехзаводе в Самаре
сегодня  Пятница, 8 декабря, 15:52
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/12:
USD 59.29
0.36
EUR 69.93
0.22
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Рощинском прошел чемпионат 2-ой гвардейской армии по гиревому спорту

8 декабря 2017 14:57
69
Сильнейшие гиревики в составе 11 сборных команд воинских частей и соединений из Самары, Пензенской и Оренбургской областей, Башкирии померились силами в рывке и толчке гирь в различных весовых категориях.
На спортивной базе ЦСКА/Самара «Черноречье» в Рощинском завершился чемпионат 2-й гвардейской общевойсковой армии по гиревому спорту. Сильнейшие гиревики в составе 11 сборных команд воинских частей и соединений из Самары, Пензенской и Оренбургской областей, Башкирии померились силами в рывке и толчке гирь в различных весовых категориях.

- Гиревой спорт – один из любимых видов армейского спорта, отметил начальник Самарского филиала ЦСКА, член Общественной палаты Самарской области Валерий Краснов. - Благодаря организации состязаний на площадках и спортивных базах ЦСКА соревнования становятся более зрелищными, традиционно собирая широкий круг участников и зрителей.

Как сообщил пресс-центру ЦСКА/Самара помощник командующего 2-й армией по физической подготовке подполковник Виталий Попов, в соревнованиях принимали участие несколько чемпионов мира и Европы, поэтому конкуренция среди спортсменов была большая.

Первое место на состязаниях заняла команда миротворческой бригады, дислоцированной в Самарской области. Второе и третье места заняли команды тяжелой мотострелковой и артиллерийской бригад из Оренбургской области.

По итогам соревнований 25 спортсменов выполнили спортивные разряды, из них один военнослужащий выполнил спортивный разряд «Мастер спорта международного класса» и шесть – «Мастер спорта России».

Победители чемпионата представят 2-ю гвардейскую армию на Чемпионате ЦВО по гиревому спорту, который пройдет на спортивной базе ЦСКА/Самара в Рощинском 19 декабря, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара. 




Фото:   пресс-служба ЦСКА/Самара
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
7 декабря 2017  15:07
До конца года еще 8 баннеров будут размещены на стадионе «Локомотив» и на ж/д вокзале Самары.
Брендирование Самары символикой ЧМ-2018 продолжается
До конца года еще 8 баннеров будут размещены на стадионе «Локомотив» и на ж/д вокзале Самары.   ЧМ-2018
173
5 декабря 2017  19:56
Кроме того, будут задействованы 87 трамваев.
Во время ЧМ-2018 в Самаре болельщиков к стадиону будут доставлять шаттлами
Кроме того, будут задействованы 87 трамваев. ЧМ-2018
531
4 декабря 2017  13:32
ЧМ-2018 по футболу может пройти без России? Необходимо срочно расследовать информацию о том, что российские футболисты якобы применяли допинг.
ЧМ-2018 по футболу может пройти без России?
Необходимо срочно расследовать информацию о том, что российские футболисты якобы применяли допинг. ЧМ-2018
293
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6667
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7237
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7087
Весь список
Спорт в регионе
8 декабря 2017  14:57
Сильнейшие гиревики в составе 11 сборных команд воинских частей и соединений из Самары, Пензенской и Оренбургской областей, Башкирии померились силами в рывке и толчке гирь в различных весовых категориях.
В Рощинском прошел чемпионат 2-ой гвардейской армии по гиревому спорту
Сильнейшие гиревики в составе 11 сборных команд воинских частей и соединений из Самары, Пензенской и Оренбургской областей, Башкирии померились силами в... Спорт в регионе
69
8 декабря 2017  11:40
Зимой состав
Зимой состав "Крыльев Советов" пополнят два-три игрока
Это центральный защитник, крайний полузащитник и, возможно, нападающий. Спорт в регионе
113
8 декабря 2017  09:06
Баскетболисты «Самары» на выезде переиграли «Химки-Подмосковье» Эта победа стала для самарцев первой после трех поражений подряд.
Баскетболисты «Самары» на выезде переиграли «Химки-Подмосковье»
Эта победа стала для самарцев первой после трех поражений подряд. Спорт в регионе
142
7 декабря 2017  15:40
В ОКР назвали «решающим» мнение Путина об участии в Олимпиаде.
Путин пообещал не чинить препятствий российским спортсменам, которые поедут на Олимпиаду под нейтральным флагом
В ОКР назвали «решающим» мнение Путина об участии в Олимпиаде. Спорт в регионе
209
7 декабря 2017  12:16
Самарцы смогут выбрать лучшего игрока матчей Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 С 14 июня по 15 июля будет запущено голосование.
Самарцы смогут выбрать лучшего игрока матчей Чемпионата мира по футболу FIFA-2018
С 14 июня по 15 июля будет запущено голосование. Спорт в регионе
194
6 декабря 2017  16:08
Шешунов вошел в состав сборной России.
Александр Шешунов из Безенчука завоевал серебро всероссийских соревнований по боксу среди юниоров
Шешунов вошел в состав сборной России.  Спорт в регионе
212
6 декабря 2017  10:06
Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде-2018 Россияне выступят на Зимней Олимпиаде как
Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде-2018
Россияне выступят на Зимней Олимпиаде как "команда российских спортсменов". Спорт в регионе
218
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5434
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1984
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8885
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2657
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10376
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3034
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2420
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1636
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1998
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1889
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1590
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3219
Весь список

Мероприятия
Похвистневские полицейские: «Пусть наша кровь спасёт людей, попавших в ДТП»
В Рощинском прошел чемпионат 2-ой гвардейской армии по гиревому спорту
Сказки для зверей прозвучат в Самарской областной библиотеке
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре на улице Стара-Загора водитель трамвая сбил девушку, перебегавшую пути в неустановленном месте

1187

Покупать на eBay и AliExpress теперь можно только с ИНН

434

Ыну несдобровать: Южная Корея выделила деньги на ликвидацию северокорейского лидера

365
за неделю

С 1 января в Самарской области впервые за 5 лет будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты ветеранам

2204

Сотрудники самарской почты: "Мы работали на строительстве личного дома начальника, как рабы на галерах"

1985

Администрация Самары: На площади Кирова прошел незаконный митинг с участием Алексея Навального

1889
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда