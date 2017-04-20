В Рощинском пройдет Первенство по армейскому рукопашному бою на призы Героя России, генерала Армии Александра Баранова

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Юные бойцы в возрасте от 10 до 15 лет продемонстрируют мастерство рукопашного боя в 7 весовых категориях. Всего в этом году в соревнованиях примут участие около 150 спортсменов, представляющих различные спортивные организации, клубы и школы, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.