В Промышленном районе состоялось торжественное открытие районного детского хоккейного турнира «Золотая шайба»
10 декабря 2018 18:30
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Открыл турнир депутат Промышленного района Самары Кабанов Михаил Викторович:
«Все больше команд принимает участие в турнире. Хочется, чтобы этот турнир был не только толчком к росту мастерства игроков, он должен показать, что успеха добиться может каждый, кто прикладывает к этому силы и талант…»
«Прекрасная традиция в Промышленном районе - участие в областном турнире по хоккею «Золотая шайба». Спорт – занятие сильных! Удачи вам!» - пожелала Иванова Оксана Юрьевна - начальник отдела по вопросам социальной сферы Администрации Промышленного внутригородского района г.о. Самара
«Ребята, вы делаете правильный выбор - выбор здорового образа жизни. Поздравляю с открытием сезона 2017-2018гг в турнире «Золотая шайба»! Пусть победит сильнейший! – дал напутствие Поваляев Максим Владимирович - руководитель Ледового дворца «Кристалл»
По итогам игр финалисты примут участие в городском турнире «Золотая шайба», передает пресс-служба горадминистрации.
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