В Отрадном прошел турнир по самбо, посвященный памяти сотрудников ОВД, погибших при выполнении служебных обязанностей

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В соревнованиях с семнадцатилетней историей раньше участвовали только спортсмены, представляющие город Отрадный. С каждым годом география состязаний только расширялась: в последние годы на ковер выходят не только представители почти всех районов Самарской области, но и претенденты на чемпионство из соседних регионов. В этот раз среди кандидатов на победу, например, была немало представителей Башкирии и Татарстана. Каждый боец на этом турнире, несмотря на юный возраст, имеет, как минимум, серьезный тренировочный опыт. А некоторые участники в свои восемь-одиннадцать лет уже не раз становились обладателями целых россыпей наград на различных соревнованиях.Один из участников соревнований, самарский самбист Дима Зверев свою схватку выиграл с легкостью. В первые секунды он опрокинул соперника на ковер, и поединок был завершен. Такой исход не удивителен. Мальчик — многочисленный призер соревнований не только по самозащите без оружия, но и по дзюдо.Самбо – универсальный вид борьбы. Именно ее изучают сотрудники правоохранительных органов, поскольку она гармонично развивает тело и учит разрабатывать стратегию своих действий. Организаторы турнира, в основном – действующие полицейские, говорят: потенциал будущих чемпионов заметен уже в подростковом возрасте.По итогам соревновательного дня наибольшее количество первых мест завоевали хозяева турнира – у них 15 медалей различного достоинства. На пять меньше - у представителей Самары. Командная «бронза» - у сборной команды Красноярского района Самарской области. Хотя сами ребята, конечно, больше ценят награды индивидуальные: ведь именно эти медали после церемонии награждения они будут показывать родителям, одноклассникам и знакомым.Награждая победителей, отрадненские полицейские отметили, что они и дальше планируют развивать массовый спорт и поддерживать начинающих самбистов области. Тогда, говорят они, в самарском регионе вскоре появятся не просто новые имена, а рекордсмены всероссийского уровня.Приглашенные на мероприятие родственники погибших сотрудников органов внутренних дел в свою очередь добавили: благодаря подобным состязаниям в регионе растет крепкое сильное молодое поколение, которое гордится своей Родиной, понимает свою ответственность перед страной, любит спорт, выбирает ценности активной и здоровой жизни, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.