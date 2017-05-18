В Отрадном пройдет ежегодный детский турнир по самбо, посвященный памяти сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей
18 мая 2017 09:59
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Завтра, 19 мая, в 11:00 на территории городского округа Отрадный откроется традиционный XVII ежегодный открытый областной турнир по Самбо среди юношей 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения, посвященный памяти сотрудников Главного управления МВД России по Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей. Организаторы соревнований - руководство Отдела МВД России по г. Отрадному и представители городской Администрации.
Целью турнира является воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения, пропаганда здорового образа жизни среди подростков, привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также увековечение памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.
Для участия в соревнованиях приглашены более 200 спортсменов из Самарской, Оренбургской областей, республики Башкирия, Татарстана и Мордовии.
В рамках проведения турнира сотрудниками полиции г. Отрадного будет организована выставка вооружения специальных подразделений МВД России, сообщает облМВД.
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