В Оренбурге стартовал межрегиональный турнир «Золотой шайбы» среди девушек
20 апреля 2017 14:20
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Участников торжественной церемонии по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича приветствовал главный федеральный инспектор по Оренбургской области Сергей Гаврилин. Он подчеркнул, что реализуемый под патронатом полпреда проект по поддержке массового детского и юношеского хоккея в регионах ПФО «Золотая шайба» направлен на воспитание здорового молодого поколения.
«Сегодня общий охват участников данного вида состязаний в регионах Приволжского федерального округа превышает 27 тысяч, а количество команд-участниц возросло почти до 1600. Кроме того, проект дал мощный толчок развитию
инфраструктуры для занятий хоккеем – на муниципальном уровне построены сотни новых ледовых площадок.
В последние годы проект «Золотая шайба» в Приволжье открывает свою новую грань – в традиционные хоккейные соревнования юношеских команд вливаются команды девушек, среди которых этот вид спорта становится всё более популярным. Не случайно первый межрегиональный хоккейный турнир с участием девушек на Оренбургской земле вызывает особый, повышенный интерес. От души желаю юным спортсменкам отличной игры и веры в свои силы. Убеждён, что совсем скоро у замечательных девочек- хоккеисток, которые на первом межрегиональном турнире выступают в роли первопроходцев, обязательно будут последовательницы во всех регионах Приволжья», – отмечено в приветствии.
Обращаясь к юным спортсменкам, гостям и организаторам турнира, губернатор Оренбургской области Юрий Берг отметил, что это яркое событие является настоящим праздником спорта: «Оренбуржье – хоккейная область. Зимние сельские спортивные игры
«Оренбургская снежинка» ежегодно собирают более 30 команд из городов и районов. В областном турнире Всероссийских соревнований «Золотая шайба» участвуют 165 команд в составе почти 2000 юных хоккеистов. В Ночной хоккейной лиге у нас играют сотни любителей хоккея. И я уверен, что благодаря сегодняшнему турниру в нашем крае появятся и женские хоккейные команды».
Открытие турнира продолжилось символической церемонией «Посвящения в спортсмены», в которой участвовало около 300 юных воспитанников оренбургской школы фигурного катания, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.
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