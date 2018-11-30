Я нашел ошибку
Главные новости: 
По словам Деда Мороза, его внучка проживает в Костроме рядом с прекрасным большим лесом.
Внучка выросла. Дед Мороз рассказал, почему Снегурочка живёт отдельно
В «Оренбурге» не ожидают отмены матча с «Крыльями Советов» из-за мороза
Важность фильмов для общества высчитывалась на основе рейтинга крупнейшей в мире базы данных о кино.
Учёные назвали три самых влиятельных художественных фильма в истории
23 ноября перед зданием «РКС-Самара» появился новый арт-объект.
Соцсети помогли найти автора «Красного человека»
В «Белом доме», однако, эту информацию опровергают.
Из самарского правительства провожают его многолетнего председателя Александра Нефедова?
После выхода из тюрьмы Бутина не вернётся в РФ.
Провалившийся секретный агент правительства России, Мария Бутина получит американское гражданство
Работает пункт проката и камера хранения.
На УСЦ "Чайка" приглашают всех желающих: подготовлено 3 километра спортивной трассы
В Октябрьском и Красноглинском районах избраны главы администраций
сегодня  Суббота, 1 декабря, 02:44
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -13 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/12:
USD 66.53
-0.1
EUR 75.75
-0.14
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В «Оренбурге» не ожидают отмены матча с «Крыльями Советов» из-за мороза

30 ноября 2018 23:39
322
Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал возможную отмену матча «Оренбург» — «Крылья Советов» из-за морозов. По предварительному прогнозу завтра вечером температура в Оренбурге может опуститься до минус 20, передает sport24.ru.

«Завтра погода будет не такой холодной, как сейчас. В понедельник будет вообще минус 7. Прогнозы на матч? Завтра будет видно, ветер сменился сейчас. Тихо, спокойно сейчас на улице, температура около минус 14. Сегодня на молодежке было то же самое. Стояло минус 13. Ничего, отыграли. Все нормально было. Судья за несколько часов до игры примет решение, померят температуру, и станет ясно.
У газона «Оренбурга» отличный подогрев, поэтому в этом плане футболистам будет комфортно. А вот зрителей, конечно, будет мало, с детьми у нас много ходят, и детей в такую погоду не приведут, если такая погода будет. А так, не думаю, что матч не состоится. Не совсем комфортной будет погода, но это нормальная температура, стоит как следует утеплиться. Я оптимистично смотрю на проведение матча. На прошлой неделе метеорологи давали минус 26 градусов, сейчас на улице минус 14. Доживем до завтра, и будет видно. Но по всем признакам похолодания не будет», — сказал Столыпин в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
9 ноября 2018  11:00
Россияне оценили работу полиции на ЧМ-2018
Россияне оценили работу полиции на ЧМ-2018
При этом никто из россиян не выбрал варианты "плохо" или "очень плохо". ЧМ-2018
364
27 октября 2018  13:01
Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом.
Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории
Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом. ЧМ-2018
605
26 октября 2018  22:43
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.  ЧМ-2018
473
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7643
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8186
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7935
Весь список
Спорт в регионе
30 ноября 2018  23:39
В «Оренбурге» не ожидают отмены матча с «Крыльями Советов» из-за мороза
"У газона «Оренбурга» отличный подогрев, поэтому в этом плане футболистам будет комфортно."  Спорт в регионе
321
30 ноября 2018  16:49
После этой победы молодежный состав
Молодежный состав "Крыльев Советов" на выезде разгромил "Оренбург" - 3:0
После этой победы молодежный состав "Крыльев" занимает 4 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 27 очков.   Спорт в регионе
230
29 ноября 2018  21:27
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков подвел промежуточные итоги сезона для самарского клуба, который в 2018 году получил новую арену и не так давно поменял главного тренера.
Виталий Шашков: С переездом на новую арену прибыль «Крыльев» увеличилась в разы
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков подвел промежуточные итоги сезона для самарского клуба, который в 2018 году получил новую арену и не... Спорт в регионе
388
29 ноября 2018  18:09
В предварительной заявке соревнований более 300 пар из 19 регионов РФ.
В Самаре в УСЦ "Грация" состоится турнир по танцевальному спорту "Снегопад - 2018"
В предварительной заявке соревнований более 300 пар из 19 регионов РФ.   Спорт в регионе
298
29 ноября 2018  15:29
В Кстово (Нижегородская область) проходит Кубок России по самбо.
На Кубке России по самбо самарская спортсменка Ольга Крюкова завоевала серебро
В Кстово (Нижегородская область) проходит Кубок России по самбо.    Спорт в регионе
308
29 ноября 2018  15:21
Сразу 3 наших танцевальные пары отобрались на чемпионат России.
Успех школы фигурного катания Самарской области
Сразу 3 наших танцевальные пары отобрались на чемпионат России.  Спорт в регионе
342
28 ноября 2018  16:29
Соревнования проводятся в четырех возрастных группах (2007-2008 г.р., 2005-2006 г.р., 2003-2004 г.р., 2001-2002 г.р.) отдельно среди мальчиков и девочек.
В Самаре пройдет областной финал всероссийского турнира "Мини-футбол-в школу"
Соревнования проводятся в четырех возрастных группах (2007-2008 г.р., 2005-2006 г.р., 2003-2004 г.р., 2001-2002 г.р.) отдельно среди мальчиков и девочек.   Спорт в регионе
316
Весь список


Видео
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
218
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
609
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
549
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
1001
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
1094
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
1028
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
917
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
874
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1298
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1684
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1712
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2887
Весь список

Мероприятия
Работы молодых самарских фотографов оценили 10 000 человек
В Самаре пройдет традиционная благотворительная акция «Ёлка желаний»
В Самаре пройдет традиционная благотворительная акция «Ёлка желаний»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные