В «Оренбурге» не ожидают отмены матча с «Крыльями Советов» из-за мороза
30 ноября 2018 23:39
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«Завтра погода будет не такой холодной, как сейчас. В понедельник будет вообще минус 7. Прогнозы на матч? Завтра будет видно, ветер сменился сейчас. Тихо, спокойно сейчас на улице, температура около минус 14. Сегодня на молодежке было то же самое. Стояло минус 13. Ничего, отыграли. Все нормально было. Судья за несколько часов до игры примет решение, померят температуру, и станет ясно.
У газона «Оренбурга» отличный подогрев, поэтому в этом плане футболистам будет комфортно. А вот зрителей, конечно, будет мало, с детьми у нас много ходят, и детей в такую погоду не приведут, если такая погода будет. А так, не думаю, что матч не состоится. Не совсем комфортной будет погода, но это нормальная температура, стоит как следует утеплиться. Я оптимистично смотрю на проведение матча. На прошлой неделе метеорологи давали минус 26 градусов, сейчас на улице минус 14. Доживем до завтра, и будет видно. Но по всем признакам похолодания не будет», — сказал Столыпин в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном.
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