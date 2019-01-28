В Октябрьске открыта новая спортивная площадка
28 января 2019 16:02
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Поздравляем жителей Октябрьска с новым спортивным объектом! Берегите, ухаживайте, занимайтесь спортом!
В 2018 году при поддержке главы региона Дмитрия Азарова в Самарской области было построено 23 универсальных спортплощадки.
В нынешнем году их возведение будет продолжено, передает пресс-служба минспорта СО.
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