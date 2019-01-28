В Октябрьске открыта новая спортивная площадка

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Спортплощадка с искусственным покрытием была установлена при поддержке минспорта СО в рамках государственной программы СО «Развитие физической культуры и спорта в СО» 2014-2020 годы, по поручению губернатора Дмитрия Азарова.Поздравляем жителей Октябрьска с новым спортивным объектом! Берегите, ухаживайте, занимайтесь спортом!В 2018 году при поддержке главы региона Дмитрия Азарова в Самарской области было построено 23 универсальных спортплощадки.В нынешнем году их возведение будет продолжено, передает пресс-служба минспорта СО.