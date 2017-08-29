Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самару Дмитрий Коган был приглашен в 2011 году на пост художественного руководителя Филармонии. Этот пост он занимал почти два года.
На 39-м году жизни умер бывший худрук Самарской Филармонии, скрипач Дмитрий Коган
Никто из прохожих не пострадал.
Самарцы наблюдали, как на улице Молодогвардейской мужчина на поводке выгуливал тигра
По словам Конюхова, лодка для путешествия уже строится в Великобритании.
Путешественник Федор Конюхов рассказал о планах обогнуть мир за 222 дня на весельной лодке
Владимир Волков занимает должность главы Мордовии с 2012 года. В докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), попавшем в распоряжение РБК, шансы Волкова пойти на новый срок в регионе оцениваются как высокие, а его положение называется «устойчивым
Глава Мордовии получил от Путина папку с жалобами жителей региона
ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие».
Банк продолжит работу в обычном режиме, а инвестором станет Фонд консолидации банковского сектора, заверили в ЦБ
Данные меры касаются только тех владельцев лошадей, которые хотят разместить имена своих животных в базе данных.
В Исландии запретили называть лошадей «иностранными именами»
В связи с выявленными нарушениями спецпрокуратурой начальнику ИК-15 внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
В СИЗО ИК-15 женщины не могли постирать белье, и их необоснованно ограничивали в продуктах питания
С лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев.
Житель Сызрани проведет 160 часов на обязательных работах за нетрезвую езду
сегодня  Среда, 30 августа, 01:32
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/08:
USD 58.53
-0.02
EUR 70.43
0.58
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Новокуйбышевске состоялся турнир по мини-футболу среди работников органов прокуратуры ПФО

29 августа 2017 20:34
137
В турнире приняли участие команды прокуратур Самарской, Пензенской и Саратовской областей, а также республик Башкортостан, Татарстан, Чувашия и Мордовия.
26 августа на полях стадиона «Нефтяник» в Новокуйбышевске состоялся ежегодный турнир по мини-футболу среди работников органов прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

В турнире приняли участие команды прокуратур Самарской, Пензенской и Саратовской областей, а также республик Башкортостан, Татарстан, Чувашия и Мордовия.

Обыграв на групповом этапе последовательно команды прокуратуры Саратовской области, республик Чувашия и Татарстан, команда прокуратуры Самарской области заняла первое место в своей группе.

В полуфинале турнира футболисты команды прокуратуры Самарской области в упорной борьбе уступили коллегам из прокуратуры Республики Мордовия и в итоге вместе с командой прокуратуры Башкортостана разделили почетное третье место. Второе место заняли прокурорские работники из Республики Татарстан, а победителем турнира стала команда Республики Мордовия, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
29 августа 2017  10:32
Кубок Чемпионата мира FIFА покинул витрину Музея и отправляется в долгое путешествие
Кубок Чемпионата мира FIFА покинул витрину Музея и отправляется в долгое путешествие
Начиная с сентября, Кубок отправится в путешествие по России и посетит более 50 других стран. ЧМ-2018
185
28 августа 2017  11:24
На стадионе «Самара Арена» приступили к монтажу кровли с применением поликарбоната
На стадионе «Самара Арена» приступили к монтажу кровли с применением поликарбоната
Строительство стадиона завершится в декабре 2017 года. ЧМ-2018
383
23 августа 2017  19:48
Готовность арены составляет более 70 процентов.
Строительство «Самара-Арены» отстало от графика на 30 дней
 Готовность арены составляет более 70 процентов.  ЧМ-2018
457
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6414
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
6951
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
6853
Весь список
Спорт в регионе
29 августа 2017  20:34
В турнире приняли участие команды прокуратур Самарской, Пензенской и Саратовской областей, а также республик Башкортостан, Татарстан, Чувашия и Мордовия.
В Новокуйбышевске состоялся турнир по мини-футболу среди работников органов прокуратуры ПФО
В турнире приняли участие команды прокуратур Самарской, Пензенской и Саратовской областей, а также республик Башкортостан, Татарстан, Чувашия и Мордовия.  Спорт в регионе
137
29 августа 2017  17:31
В Индианаполисе (США) завершилось первенство мира по плаванию. В нем принимали участие более 600 спортсменов (девушки 14-17 лет, юноши 15-18 лет) из 93 стран.
Новокуйбышевская спортсменка стала двукратным призером первенства мира по плаванию
В Индианаполисе (США) завершилось первенство мира по плаванию. В нем принимали участие более 600 спортсменов (девушки 14-17 лет, юноши 15-18 лет) из 93 стран.  Спорт в регионе
132
29 августа 2017  16:14
В Каире (Египет) состоялся чемпионат мира по современному пятиборью.
Самарский пятиборец стал бронзовым призером чемпионата мира
В Каире (Египет) состоялся чемпионат мира по современному пятиборью.  Спорт в регионе
119
28 августа 2017  23:24
Президент также поздравил женскую сборную России по плаванию, в которой выступала тольяттинка Анастасия Гуженкова, победившая на Универсиаде в эстафете 4 по 200 вольным стилем.
Владимир Путин поздравил спортсменов Самарской области с победой на Универсиаде
Президент также поздравил женскую сборную России по плаванию, в которой выступала тольяттинка Анастасия Гуженкова, победившая на Универсиаде в эстафете 4 по 200... Спорт в регионе
205
28 августа 2017  23:12
Людмила Никоян и Николай Гурьев на чемпионате мира завоевали золото в смешанном парном разряде.
Самарские спортсмены на чемпионате мира по пляжному теннису в Италии завоевали золото
Людмила Никоян и Николай Гурьев на чемпионате мира завоевали золото в смешанном парном разряде.  Спорт в регионе
201
28 августа 2017  19:33
В Универсиаде принимают участие 7700 спортсменов из 141 страны.
Спортсмены Самарской области завоевали 10 медалей Всемирной летней Универсиады
В Универсиаде принимают участие 7700 спортсменов из 141 страны.  Спорт в регионе
219
28 августа 2017  10:32
В самарском аэропорту торжественно встретят победителей Универсиады Они прилетают сегодня, 28 августа.
В самарском аэропорту торжественно встретят победителей Универсиады
Они прилетают сегодня, 28 августа. Спорт в регионе
187
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
594
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
511
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7310
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1500
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5943
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1908
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
652
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2296
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2103
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1741
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1903
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
6093
Весь список

Мероприятия
В Самаре прошла акция по реабилитации Воронежских озер
В Самаре все желающие смогут принять участие в турнире по баскетболу Samara Open - 2017
В СОУНБ презентуют сборник «Татары Самарского края: историко-этнографические и социально-экономические очерки»
Весь список
Популярное
за сегодня

Самарцы наблюдали, как на улице Молодогвардейской мужчина на поводке выгуливал тигра

42

Пенсионерка, переправляясь из Рождествено в Самару на частной лодке, упала за борт и сломала позвоночник

25

Действия Саратовской таможни признаны незаконными

15
за неделю

Качество "нового фонтана" Победы "от Меркушкина" вместо снесённого советского потрясло самарцев

5780

В Промышленном районе Самары нашли тело 16-летнего подростка

2012

В Самаре строительству трамвайной линии до «Самара-Арены» мешает магазин стройматериалов

1683
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда