В Новокуйбышевске состоялся турнир по мини-футболу среди работников органов прокуратуры ПФО

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В турнире приняли участие команды прокуратур Самарской, Пензенской и Саратовской областей, а также республик Башкортостан, Татарстан, Чувашия и Мордовия.Обыграв на групповом этапе последовательно команды прокуратуры Саратовской области, республик Чувашия и Татарстан, команда прокуратуры Самарской области заняла первое место в своей группе.В полуфинале турнира футболисты команды прокуратуры Самарской области в упорной борьбе уступили коллегам из прокуратуры Республики Мордовия и в итоге вместе с командой прокуратуры Башкортостана разделили почетное третье место. Второе место заняли прокурорские работники из Республики Татарстан, а победителем турнира стала команда Республики Мордовия, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.