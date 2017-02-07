В Москве на соревнования по легкой атлетике «Русская зима» самарские легкоатлеты стали победителями

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В тройном прыжкевыиграл золото, показав лучший результат России 2017 года (16,94 метра). В беге на 60 метров с барьерамитакже заняла первое место, финишировав за 8,2 секунды.Даниил Коваленко в беге на 60 метров показал 4-й результат (6,81 секунды), отстав от бронзового призера на 0,07 секунды. Владислав Полубояров стал шестым в тройном прыжке (15,75 метра).«Русская зима» - это престижные соревнования, в которых традиционно участвуют сильные атлеты, ведущие легкоатлеты. Даже просто принять в них участие – большой опыт. Самарские легкоатлеты в этом году выиграли две золотых награды, что можно считать очень хорошим результатом», - отмечает председатель самарской областной федерации легкой атлетики Александр Казмерчук, сообщает пресс-служба облправительства.