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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Минске стартует чемпионат Европы по фигурному катанию

23 января 2019 19:51
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Соревнования обещают быть предсказуемыми практически во всех видах.
Помешать записным фаворитам может только весьма неожиданное развитие событий. Впрочем, такое уже случалось даже в этом сезоне. Лайф предваряет турнир, который способен удивить.

У Загитовой нет соперниц. Можно даже упасть

Конкуренции у российских фигуристок на чемпионате Европы не было уже давно. В последние годы сопротивление оказывала только Каролина Костнер. Многоопытная итальянка, которой в этом году исполнится 32 года, в последние пять лет была единственной, кто хоть иногда разбавлял российский пьедестал. Она же и стала последней нероссийской победительницей турнира, одержав победу в 2013 году.

Затем были победы Юлии Липницкой, Елизаветы Туктамышевой, Евгении Медведевой (дважды) и Алины Загитовой. Именно олимпийская чемпионка Пхёнчхана и является главной фавориткой нынешнего старта. Она сильнее и Софьи Самодуровой, и Станиславы Константиновой, несмотря на поражение на чемпионате России. Других реальных соперниц просто нет: Каролина Костнер пропускает сезон, бельгийка Луна Хендрикс тоже снялась из-за травмы.

Остальные участницы не входят даже в топ-30 мирового рейтинга. Вивека Линнфош из Финляндии и Алексия Паганини из Швейцарии никогда не набирали даже 190 баллов. Рекорд Загитовой — 238,43.

Превосходство Алины над соперницами настолько велико, что даже в случае падения она всё равно может завоевать золото. Например, с касанием льда руками в произвольной программе на чемпионате России Загитова набрала 212 баллов — это абсолютно недосягаемый результат для всех её соперниц на чемпионате Европы — 2019. Для всех, кроме Станиславы Константиновой, которая как раз и воспользовалась ошибкой Загитовой на домашнем турнире, опередив её меньше чем на балл.

Как это ни парадоксально, именно сейчас победа нужна Алине Загитовой как никогда. Причём не просто победа, а именно впечатляющее выступление, возможно, даже рекордное. Алина в двух своих последних стартах проиграла: на чемпионате России — трём юным подопечным Тутберидзе и Станиславе Константиновой, в финале Гран-при — японке Рите Кихире.

Как раз Кихира ещё и отобрала у Загитовой мировой рекорд в короткой программе. Сейчас Алине нужна победа для возвращения уверенности в себе и возвращения рекорда для тотальной заочной победы над всеми в мире. Хотя задача минимум гораздо проще: просто спокойно выступить не ниже своего уровня — и тогда победа будет у Загитовой в кармане.

Фернандес идёт в последний бой

Испанцу Хавьеру Фернандесу в этом году стукнет 28, и продолжать кататься он уже не собирается. На последних шести чемпионатах Европы ему никто не мог навязать борьбу, и, скорее всего, так же случится и на этом турнире. Бронзовый призёр Пхёнчхана после Олимпиады пропустил кучу турниров, планомерно готовясь к прощальному турне вместе со своим многолетним наставником Брайаном Орсером.

Доказывать Фернандесу нечего: он и так лучший. Но уйти красиво испанцу наверняка хочется, поэтому от него стоит ждать традиционно сильного выступления. Другой вопрос, что сейчас сложно сказать, в какой он находится форме. В своё время Фернандес стал первым испанцем, который включил в свою программу четверные прыжки, но если он не сможет их безошибочно исполнить сейчас, то рискует потерять много баллов.

Тут как тут его соперники, которые долгие годы ждут падения испанца с трона. Последним, кто побеждал на чемпионатах Европы при живом Фернандесе, был россиянин Евгений Плющенко. Конечно, российское трио Максим Ковтун — Михаил Коляда — Александр Самарин выступает куда нестабильнее, а потом и прогнозы относительно их успехов строить довольно проблематично.

Задача звучит просто на бумаге: чисто откатать, не врезавшись в борт и не упав на лёд, однако даже это не гарантирует кому-то из россиян золото. Дело в самом наборе элементов: он у Самарина, Коляды и Ковтуна довольно скромный, а потому даже забраться на пьедестал почёта — это уже успех.

Наши против французов

И в соревнованиях спортивных пар, и в танцах на льду фавориты — французы. Нашим спортсменам отводятся скорее роли дерзких претендентов, способных в случае ошибок побороться за золотые медали.

Больше шансов именно у спортивных пар. Евгения Тарасова и Владимир Морозов совсем немного уступают паре Ванесса Джеймс — Моргану Сипре. А вот в танцах на льду Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон практически как Алина Загитова в женском одиночном катании. Но за второе место вполне могут бороться сразу две наших пары: Виктория Синицина — Никита Кацалапов и Александра Степанова — Иван Букин. Даже эксперты не решаются отдавать кому-то предпочтение: слишком всё тонко.

Чего ждать?

Золота в женском одиночном разряде — точно.
Медали в мужском одиночном разряде — вероятно.
Золота в соревновании спортивных пар — возможно.
Серебра в танцах на льду — пожалуй.

Расписание

23 января, среда

11:45−16:55. Женщины. Короткая программа

19:00−20:55. Пары. Короткая программа

24 января, четверг

12:00−17:40. Мужчины. Короткая программа

19:40−21:55. Пары. Произвольная программа

25 января, пятница

12:40−16:30. Танцы. Короткая программа

18:00−21:55. Женщины. Произвольная программа

26 января, суббота

11:15−15:10. Мужчины. Произвольная программа

16:25−19:45. Танцы. Произвольная программа 
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