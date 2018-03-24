В "МТЛ Арене" стартовал Единый день ГТО

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Сегодня здесь организован настоящий праздник: эстафета ГТО среди дошкольных команд, интерактивные площадки, вручение знаков.В рамках Дня ГТО первый заместитель министра спорта Самарской области Андрей Харин провел награждение знаками отличия.Их получили люди совершенно разных возрастов и профессий: чиновники, учителя, врачи, инженеры и многие другие! Среди них - консультант нашего министерства Александр Кашин, а также руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области Вячеслав Лебедев, сообщает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО