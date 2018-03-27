В «МТЛ Арене» пройдет фестиваль среди детей-инвалидов
27 марта 2018 15:57
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Основной целью фестиваля является привлечение детей-инвалидов к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
В фестивале примут участие команды, ставшие победителями и призерами отборочных соревнований, проведенных на территории муниципальных образований.В команду входят дети-инвалиды 11 лет - 18 лет.
Группы участников:
• инвалиды по зрению (ВОС)
• инвалиды по слуху (ВОГ)
• инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА)
• лица с интеллектуальными нарушениями.
В программу фестиваля включены следующие виды спорта:
настольный теннис (инвалиды ПОДА и ВОГ, среди юношей и девушек)
мини-гольф (среди юношей и девушек)
шашки (среди юношей и девушек)
дартс (среди юношей и девушек)
стрельба (инвалиды ПОДА и ВОГ, среди юношей и девушек, стрельба производится из электронного оружия – лазерная винтовка)
Комплексная эстафета «Веселые старты» соревнования командные, в которой могут принять участие все участники команд, сообщает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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