В «МТЛ Арене» пройдет фестиваль среди детей-инвалидов

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Основной целью фестиваля является привлечение детей-инвалидов к регулярным занятиям физической культурой и спортом.В фестивале примут участие команды, ставшие победителями и призерами отборочных соревнований, проведенных на территории муниципальных образований.В команду входят дети-инвалиды 11 лет - 18 лет.Группы участников:• инвалиды по зрению (ВОС)• инвалиды по слуху (ВОГ)• инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА)• лица с интеллектуальными нарушениями.В программу фестиваля включены следующие виды спорта:настольный теннис (инвалиды ПОДА и ВОГ, среди юношей и девушек)мини-гольф (среди юношей и девушек)шашки (среди юношей и девушек)дартс (среди юношей и девушек)стрельба (инвалиды ПОДА и ВОГ, среди юношей и девушек, стрельба производится из электронного оружия – лазерная винтовка)Комплексная эстафета «Веселые старты» соревнования командные, в которой могут принять участие все участники команд, сообщает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО