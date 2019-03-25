В "МТЛ Арена" состоится фестиваль среди детей, имеющих ограничения здоровья
25 марта 2019 21:37
4
Пройдут соревнования по настольному теннису, мини-гольфу, шашкам, дартсу, стрельбе, двоеборью колясочников.
Открытие в 10:30, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
752
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
616
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
888
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8012
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8490
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8218
Спорт в регионе
25 марта 2019 21:37
Пройдут соревнования по настольному теннису, мини-гольфу, шашкам, дартсу, стрельбе, двоеборью колясочников. Спорт в регионе
4
25 марта 2019 18:59
В турнире приняли участие порядка 600 стрелков из 46 стран мира. Спорт в регионе
106
25 марта 2019 14:41
Комфортабельный автобус отправится в Оренбург 3 апреля от главного корпуса стадиона "Металлург" утром, в 7:00. Спорт в регионе
179
25 марта 2019 13:54
Соревнования проходят в Саранске. Спорт в регионе
172
25 марта 2019 12:48
В российском рейтинге среди взрослых шпажистов Виолетта Храпина занимает 4 место. Спорт в регионе
170
24 марта 2019 23:14
Почувствуй себя настоящим хоккеистом! Спорт в регионе
253
24 марта 2019 20:40
Матч прошел в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена». На нем присутствовали более 29 тыс. зрителей. Спорт в регионе
271
Видео
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4170
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
467
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
752
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
719
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
1172
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
889
Фоторепортажи
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
891
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
971
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1935
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2184
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1309
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
956
Мероприятия