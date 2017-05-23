В МЕГЕ Самара состоится 2-й открытый турнир по тхэквондо

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27-28 мая в МЕГЕ Самара пройдет Второй открытый детско-юношеский турнир по тхэквондо «МЕГА Кубок». Соревнования для девушек и юношей в возрасте от 8 до 17 лет пройдут при участии Департамента физической культуры и спорта городского округа Самара и Союза тхэквондо Приволжского федерального округа.В первый день турнира, 27 мая, пройдет личное первенство среди детей и юношей до 14 лет. В 13:00 состоится торжественное открытие соревнований, после чего в полуфинальных и финальных поединках сразятся мальчики и девочки трех возрастных категорий: от 8 до 9 лет, от 10 до 11 лет и от 12 до 14 лет. Каждая категория будет представлена 16 участниками. Победители и призеры соревнований получат призы, медали и памятные дипломы.Во второй день турнира, 28 мая, состоится командное первенство в двух возрастных группах: от 12 до 14 лет и от 15 до 17 лет. За кубок сразятся команды из Казахстана, Самары и Самарской области. Помимо кубка, участники и тренеры команд, занявших призовые места, получат индивидуальные памятные призы.Праздник спорта завершится фотосессией и лекцией «Что такое тхэквондо?»: профессиональные бойцы проведут показательные выступления и объяснят базовую технику, а гости турнира смогут опробовать полученные знания в рамках мастер-класса.