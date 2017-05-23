В МЕГЕ Самара состоится 2-й открытый турнир по тхэквондо
23 мая 2017 12:40
112
27-28 мая в МЕГЕ Самара пройдет Второй открытый детско-юношеский турнир по тхэквондо «МЕГА Кубок». Соревнования для девушек и юношей в возрасте от 8 до 17 лет пройдут при участии Департамента физической культуры и спорта городского округа Самара и Союза тхэквондо Приволжского федерального округа.
В первый день турнира, 27 мая, пройдет личное первенство среди детей и юношей до 14 лет. В 13:00 состоится торжественное открытие соревнований, после чего в полуфинальных и финальных поединках сразятся мальчики и девочки трех возрастных категорий: от 8 до 9 лет, от 10 до 11 лет и от 12 до 14 лет. Каждая категория будет представлена 16 участниками. Победители и призеры соревнований получат призы, медали и памятные дипломы.
Во второй день турнира, 28 мая, состоится командное первенство в двух возрастных группах: от 12 до 14 лет и от 15 до 17 лет. За кубок сразятся команды из Казахстана, Самары и Самарской области. Помимо кубка, участники и тренеры команд, занявших призовые места, получат индивидуальные памятные призы.
Праздник спорта завершится фотосессией и лекцией «Что такое тхэквондо?»: профессиональные бойцы проведут показательные выступления и объяснят базовую технику, а гости турнира смогут опробовать полученные знания в рамках мастер-класса.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
22 мая 2017 15:53
В Самаре Часы будут установлены на ул.Ленинградская, 61. Рядом с Часами на время мероприятия будет установлен шатер, в котором гости праздника смогут поиграть в... ЧМ-2018
213
27 апреля 2017 13:48
Это нужно для принятия решения в сложной спорной ситуации. ЧМ-2018
228
25 апреля 2017 12:25
Они будут работать на Чемпионате мира по футболу 2018. ЧМ-2018
358
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6216
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
6720
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
6671
Спорт в регионе
23 мая 2017 15:08
На ковер вышли почти полторы сотни спортсменов из различных районов региона, а также самбисты из соседних республик и областей. Спорт в регионе
68
23 мая 2017 12:47
Самарский адвокат и общественный деятель Андрей Соколов прокомментировал новость о том, что команда «Крылья Советов» покинула Премьер-лигу после... Спорт в регионе
203
23 мая 2017 12:40
За кубок сразятся команды из Казахстана, Самары и Самарской области. Спорт в регионе
112
23 мая 2017 09:23
Команда берет двухнедельную паузу. Спорт в регионе
133
22 мая 2017 19:42
В финальной схватке он одержал победу уже на 12-ой секунде, совершив болевой прием на ногу. Спорт в регионе
187
22 мая 2017 15:35
Клуб скандинавской ходьбы «Доброходы» реализует на территории городского округа Самара проект «Здоровая Самара». Спорт в регионе
228
22 мая 2017 13:08
Всего на старт вышли более 800 участников. Спорт в регионе
171
Видео
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
608
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
599
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1273
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1399
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1580
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2867
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1524
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1169
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
693
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1067
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2320
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3324
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают