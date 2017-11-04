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В Курске "Крылья Советов" обыграли местный "Авангард"- 4:2

4 ноября 2017 17:18
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Следующий матч состоится уже в среду,
В Курске "Крылья Советов" встречались с местным "Авангардом". Счет открыл на третьей минуте самарец Данил Кленкин. На 28 минуте Дмитрий Ятченко после подачи Дениса Ткачука отправил мяч в сетку ворот Александра Саутина. На 60 минуте, вновь после атаки с левого фланга, отличился Азер Алиев, доведя счет до 0:3.

Хозяева поля один мяч смогли отыграть на 80 минуте. Отличился Артем Федчук. Через 8 минут Руслан Болов отправил мяч в сетку – 2:3.

На что самарцы тут же ответили голом. Отличился Сергей Корниленко – 2:4.

Следующий матч состоится уже в среду, "Крылья Советов" в гостях сыграют с "Томью", сообщает пресс-служба ФК "КС". 
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