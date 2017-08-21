В Китае на Всемирной летней Универсиаде выступят 11 спортсменов Самарской области
21 августа 2017 19:51
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В российскую сборную вошли 348 спортсменов, представляющие 53 субъекта страны и более 100 ВУЗов. За награды Универсиады поборются следующие самарские спортсмены: Анастасия Гуженкова (плавание), Александр Кудашев (плавание), Мария Персидская (дзюдо), Валентина Костенко (дзюдо), Виолетта Храпина (фехтование), Алена Комарова (фехтование), Ирина Охотникова (фехтование), Юлия Турутина (тхэквондо), Борис Краснов (тхэквондо), Рафаиль Аюкаев (тхэквондо), Михаил Тихонов (футбол, игрок ФК «Крылья Советов»), сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
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