В Кинеле пройдет спортивный праздник «Всероссийский день снега»

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«Всероссийский день снега» проходит в рамках Всемирного дня снега World Snow Day, который проводится по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS). Организатором «Всероссийского дня снега» выступает Министерство спорта РФ. Основные цели мероприятия – укрепление здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни.В Самарской области «Всероссийский день снега» пройдет на центральной площади г.о. Кинель, (ул.Мира,41). Всех участников и гостей мероприятия ожидают спортивные конкурсы, выступления творческих коллективов и семейная эстафета. В эстафете смогут принять участие семья, состоящая из двух взрослых и одного ребенка в возрасте от 6 до 12 лет. Дети от 4 до 8 лет будут соревноваться в преодолении зимней полосы препятствий. Все участники мероприятия получат сувенирную продукцию Министерства спорта РФ, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.Программа мероприятия10:30-12:00 – регистрация участников12:30-12:50 –церемония открытия, концертно-развлекательная программа13:00-14:30 – преодоление полосы препятствий13:00-15:00 – проведение эстафеты для всей семьи15:30 – церемония награждения16:00 – церемония закрытия