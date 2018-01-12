В Кинеле пройдет спортивный праздник «Всероссийский день снега»
12 января 2018 15:45
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«Всероссийский день снега» проходит в рамках Всемирного дня снега World Snow Day, который проводится по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS). Организатором «Всероссийского дня снега» выступает Министерство спорта РФ. Основные цели мероприятия – укрепление здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни.
В Самарской области «Всероссийский день снега» пройдет на центральной площади г.о. Кинель, (ул.Мира,41). Всех участников и гостей мероприятия ожидают спортивные конкурсы, выступления творческих коллективов и семейная эстафета. В эстафете смогут принять участие семья, состоящая из двух взрослых и одного ребенка в возрасте от 6 до 12 лет. Дети от 4 до 8 лет будут соревноваться в преодолении зимней полосы препятствий. Все участники мероприятия получат сувенирную продукцию Министерства спорта РФ, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
Программа мероприятия
10:30-12:00 – регистрация участников
12:30-12:50 –церемония открытия, концертно-развлекательная программа
13:00-14:30 – преодоление полосы препятствий
13:00-15:00 – проведение эстафеты для всей семьи
15:30 – церемония награждения
16:00 – церемония закрытия
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