В Кинеле открыт ежегодный межмуниципальный футбольный турнир среди детских команд

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Женя трагически погиб 14 лет назад, но память о нем живет в сердцах ребят, которые так же неистово любят гонять мяч и каждый год приезжают в Кинель, чтобы проявить волю к победе.На торжественном открытии турнира к командам-участницам обратился начальник МО МВД России «Кинельский» полковник полиции Олег Клейменов. В своем напутственном слове он отметил, что спорт, прежде всего, развивает личность и вырабатывает лидерские качества. Занятие спортом формирует привычку здорового образа жизни, силу воли, закладывает основу правильного социального поведения. Все эти качества помогут ребятам в будущем стать достойными людьми, и, возможно, великими футболистами.Организаторы уверены, что турнир подарит всем участникам положительные эмоции, а команды покажут красивую яркую игру, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области