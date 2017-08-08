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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Кинеле открыт ежегодный межмуниципальный футбольный турнир среди детских команд

8 августа 2017 14:55
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Организаторы уверены, что турнир подарит всем участникам положительные эмоции, а команды покажут красивую яркую игру.
Ежегодно представитель Общественного Совета при МО МВД России «Кинельский» Александр Бутров организовывает межмуниципальные турниры по футболу среди детских команд в память о своем сыне, начинающем спортсмене, который не успел воплотить свою мечту – стать профессиональным футболистом.

Женя трагически погиб 14 лет назад, но память о нем живет в сердцах ребят, которые так же неистово любят гонять мяч и каждый год приезжают в Кинель, чтобы проявить волю к победе.

На торжественном открытии турнира к командам-участницам обратился начальник МО МВД России «Кинельский» полковник полиции Олег Клейменов. В своем напутственном слове он отметил, что спорт, прежде всего, развивает личность и вырабатывает лидерские качества. Занятие спортом формирует привычку здорового образа жизни, силу воли, закладывает основу правильного социального поведения. Все эти качества помогут ребятам в будущем стать достойными людьми, и, возможно, великими футболистами.

Организаторы уверены, что турнир подарит всем участникам положительные эмоции, а команды покажут красивую яркую игру, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото:    ГУ МВД России по Самарской области 
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