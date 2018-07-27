В Кинеле на стадионе "Локомотив" состоится финал Кубка Самарской области между командами "Кинель" и "Искра"

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Дмитрий Азаров отметил, что обеспечение безопасности в дни проведения чемпионата мира в России получило самые высокие оценки президента страны. На территории Самарской области не было допущено ни одного серьезного инцидента.
Дмитрий Азаров: "Опыт проведения чемпионата мира по футболу для Самарской области — уникален"
«Роскосмос» в ответ на слова Сердюкова о конкуренции при работе над двигателями ракет «Союз-2» предупредил «Ростех» об ожидающих его «больших финансовых затратах».
«Роскосмос» ответил на слова Сердюкова о конкуренции с «Ростехом»
25 млрд рублей республиканские власти потратят самостоятельно, еще 125 млрд рублей власти Крыма попросили выделить из федерального бюджета.
На развитие автодорожной сети Крыма потребуется около 150 млрд рублей
Итоги Чемпионата сегодня подводят на заседании регионального оргкомитета.
Самара стала четвертым городом в РФ по числу гостей на ЧМ-2018
Также для удобства болельщиков, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона «Самара Арена».
31 июля будет организовано транспортное сообщение между центром Самары и стадионом «Самара Арена»
Обеспечение школ всеми техническими системами безопасности - вопрос, который остаётся не в полной мере решённым в течение многих лет.
Дмитрий Азаров: "Безопасность детей для нас - задача номер один"
Насилие как обыденность: что угрожает туристам в Тунисе
Насилие как обыденность: что угрожает туристам в Тунисе
Впереди у ребят десять дней продуктивной работы. Во время Форума участников ждут образовательные программы, тренинги и мастер-классы с ведущими экспертами, «круглые столы», встречи с известными людьми.
В Самарской области состоялось торжественное открытие Молодежного форума ПФО «iВолга-2018»
сегодня  Пятница, 27 июля, 17:52
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +32 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/07:
USD 62.95
-0.13
EUR 73.82
0.07
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Кинеле на стадионе "Локомотив" состоится финал Кубка Самарской области между командами "Кинель" и "Искра"

27 июля 2018 15:28
73
Это будет настоящий и искренний футбол!
Это будет настоящий и искренний футбол!

В воскресенье, 29 июля, в Кинеле на стадионе "Локомотив" состоится финал Кубка Самарской области между командами "Кинель" и "Искра" (Тольятти).

Начало в 17:00. Вход свободный, передает пресс-служба минспорта СО.  
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
27 июля 2018  17:40
Дмитрий Азаров отметил, что обеспечение безопасности в дни проведения чемпионата мира в России получило самые высокие оценки президента страны. На территории Самарской области не было допущено ни одного серьезного инцидента.
Дмитрий Азаров: "Опыт проведения чемпионата мира по футболу для Самарской области — уникален"
 Дмитрий Азаров отметил, что обеспечение безопасности в дни проведения чемпионата мира в России получило самые высокие оценки президента страны. На... ЧМ-2018
0
25 июля 2018  11:32
Граффити в честь ЧМ-2018 украсит фасад одного из домов в Самаре
Граффити в честь ЧМ-2018 украсит фасад одного из домов в Самаре
Тот самый матч, когда сборная России обыграла Сборную Испании. ЧМ-2018
262
24 июля 2018  22:55
По итогам ЧМ в России продажи безалкогольного пива выросли на 65%, а обычного — только на 14%
По итогам ЧМ в России продажи безалкогольного пива выросли на 65%, а обычного — только на 14%
  ЧМ-2018
565
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7446
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7953
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7753
Весь список
Спорт в регионе
27 июля 2018  15:28
Это будет настоящий и искренний футбол!
В Кинеле на стадионе "Локомотив" состоится финал Кубка Самарской области между командами "Кинель" и "Искра"
Это будет настоящий и искренний футбол!    Спорт в регионе
72
27 июля 2018  13:38
В день матча
В день матча "Крылья Советов"-ЦСКА в Самаре пустят дополнительный транспорт
Начало встречи – в 20:00. Спорт в регионе
109
26 июля 2018  20:08
ФК "Крылья Советов" рассказывает как добраться до "Самара Арены" в день матча нашей команды с ЦСКА
ФК "Крылья Советов" рассказывает как добраться до "Самара Арены" в день матча нашей команды с ЦСКА
  Спорт в регионе
316
26 июля 2018  16:51
На чемпионате мира в Китае в командном турнире по шпаге сборная России, за которую выступал наш спортсмен, заняла 3 место.
Самарский шпажист - бронзовый призер чемпионата мира
На чемпионате мира в Китае в командном турнире по шпаге сборная России, за которую выступал наш спортсмен, заняла 3 место.  Спорт в регионе
189
26 июля 2018  11:44
Футболисты
Футболисты "Крыльев Советов" будут выступать в новой форме
ПФК «Крылья Советов» начинает сотрудничество с PUMA FOOTBALL и представляет форму сезона 2018/2019. Спорт в регионе
205
26 июля 2018  10:34
"Крылья Советов" объявляют набор заводящих трибун
Заводящим будет обеспечен бесплатный проход на матчи "Крыльев Советов". Спорт в регионе
201
25 июля 2018  22:34
26 июля состоится товарищеский матч
26 июля состоится товарищеский матч "Крылья Советов" (Самара) - "Сызрань-2003"
Начало матча в 18:00. Спорт в регионе
485
Весь список


Видео
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
311
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
381
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
845
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
659
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
687
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
854
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1321
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1260
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2970
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2039
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3197
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
504
Весь список

Мероприятия
В Самарской области состоялось торжественное открытие Молодежного форума ПФО «iВолга-2018»
В Кинеле на стадионе "Локомотив" состоится финал Кубка Самарской области между командами "Кинель" и "Искра"
5 августа в селе Кинель-Черкассы пройдет военно-исторический фестиваль «Ратное дело»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда