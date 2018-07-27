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В воскресенье, 29 июля, в Кинеле на стадионе "Локомотив" состоится финал Кубка Самарской области между командами "Кинель" и "Искра" (Тольятти).Начало в 17:00. Вход свободный, передает пресс-служба минспорта СО.