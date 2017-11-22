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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Казани на чемпионате России по плаванию спортсмены ЦСКА/Самара заняли призовые места

22 ноября 2017 12:22
27
В Казани на чемпионате России по плаванию спортсмены ЦСКА/Самара заняли призовые места Они получили серебро и бронзу.
Они получили серебро и бронзу.

В казанском Дворце водных видов спорта с 18 по 22 ноября 2017 года проходит чемпионат России по плаванию.

С первых дней соревнований, спортсменка ЦСКА/Самара (МСМК) Кривоногова Ирина стала второй на дистанции 400 метров комплекс и третьей в упражнении 4Х200 вольным стилем. На третий день состязаний 21 ноября Ирина выиграла серебро на дистанции 200 метров комплекс.

Рядовой спортивной роты ЦСКА Самарского филиала Семён Макович стал вторым на дистанции 200 метров комплекс.


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