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В Казани на чемпионате России по плаванию самарчанка завоевала "серебро"

24 ноября 2017 19:54
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В Казани завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде. В заключительный день соревнований спортсменка Самарской области Анастасия Гуженкова завоевала серебряную награду на дистанции 200 м кролем с результатом – 1.55,14.  
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