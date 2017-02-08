В Казахстане на Всемирной зимней Универсиаде спортсмены Самарской области завоевали пять медалей
8 февраля 2017 17:08
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Тольяттинские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин (тренер – Олег Судаков, Центр спортивной подготовки Самарской области) завоевали серебряные медали в танцах на льду.
Лыжник Валерий Гонтарь выиграл четыре награды. В его активе серебро в гонке на 30 километров (массовый старт) и в гонке преследования на 10 километров, золото - в индивидуальной гонке на 10 километров и в эстафете 4 по 7,5 километров.
«Поздравляю наших спортсменов, тренеров и специалистов, приманивших участие в их подготовке! Представители Самарской области достойно представили регион на Универсиаде, внеся свой вклад в победу России в медальном зачете. У фигуристов ситуация была непростая, Егор Базин, как известно, на произвольную программу вышел с высокой температурой,
существовала угроза снятия с соревнований. Но ребята выступили и выиграли медаль. Валерий Гонтарь завоевал награды на всех стартах, дважды став золотым призером. Конечно, это высокий результат. Надеюсь, что главные успехи наших талантливых спортсменов еще впереди», - отметил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
В XVIII зимней Всемирной Универсиаде принимали участие около 2 000 спортсменов из 58 стран. Соревнования проводились по 12 видам спорта, было разыграно 85 комплектов медалей. В медальном зачете сборная России заняла первое место, завоевав 71 награду (29 - золото, 27 – серебро, 15 - бронза). Второй стала команда Казахстана (11–7–17), третьей - Южная Корея (11 – 5 – 5), сообщает песс-служба облправительства.
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