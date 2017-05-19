В Италии на первенстве мира по теннису на колясках тольяттинский спортсмен завоевал серебро

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В итальянском городе Альгеро состоялось первенство мира по теннису на колясках. В соревнованиях принимали участие юниорские команды из 8 стран. В составе сборной России серебро завоевал тольяттинецСергей Лысов выступал в паре с Алексеем Шуклиным из Пермского края. Каждый матч состоял из двух одиночных поединков и одной парной встречи. На групповом этапе россияне нанесли поражение сборной Турции (3:0) и Великобритании (2:1), уступили Бразилии (2:1). В полуфинале Лысов и Шуклин со счетом 2:1 одержали победу над соперниками из Канады.В финале в матче с командой из США Шуклин свою встречу выиграл (6:1, 6:2), Лысов потерпел поражение (0:6, 1:6). В парном поединке россияне уступили – 3:6, 2:6. Таким образом, теннисисты США завоевало золото, у россиян – серебро. По словам старшего тренера сборной России по теннису на колясках Ольги Муриной, накануне старта турнира перед российскими спортсменами стояла задача попасть в четверку сильнейших команд мира.Тольяттинец Сергей Лысов - победитель первенства России 2016 года, на чемпионате России - 2016 среди взрослых он занял 4 место. В прошлом году Лысов и Шуклин стали 8-ми на дебютном для себя первенстве мира, сообщает пресс-служба облправительства.