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В Италии на первенстве мира по теннису на колясках тольяттинский спортсмен завоевал серебро

19 мая 2017 16:21
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Сергей Лысов выступал в паре с Алексеем Шуклиным из Пермского края.
В итальянском городе Альгеро состоялось первенство мира по теннису на колясках. В соревнованиях принимали участие юниорские команды из 8 стран. В составе сборной России серебро завоевал тольяттинец Сергей Лысов.

Сергей Лысов выступал в паре с Алексеем Шуклиным из Пермского края. Каждый матч состоял из двух одиночных поединков и одной парной встречи. На групповом этапе россияне нанесли поражение сборной Турции (3:0) и Великобритании (2:1), уступили Бразилии (2:1). В полуфинале Лысов и Шуклин со счетом 2:1 одержали победу над соперниками из Канады.

В финале в матче с командой из США Шуклин свою встречу выиграл (6:1, 6:2), Лысов потерпел поражение (0:6, 1:6). В парном поединке россияне уступили – 3:6, 2:6. Таким образом, теннисисты США завоевало золото, у россиян – серебро. По словам старшего тренера сборной России по теннису на колясках Ольги Муриной, накануне старта турнира перед российскими спортсменами стояла задача попасть в четверку сильнейших команд мира.

Тольяттинец Сергей Лысов - победитель первенства России 2016 года, на чемпионате России - 2016 среди взрослых он занял 4 место. В прошлом году Лысов и Шуклин стали 8-ми на дебютном для себя первенстве мира, сообщает пресс-служба облправительства. 
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