В ИК-6 Самарской области побывали легенды мирового хоккея

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В мероприятии приняли участие заместитель начальника УФСИН полковник внутренней службы Игорь Третьяков, вице-президент Федерации хоккея России Владимир Асеев и другие. В целях утверждения принципов здорового образа жизни, содействия решению вопросов социальной адаптации осужденных, а также развития любительского спорта, на территории учреждения регулярно проводятся спортивные состязания, с приглашением спортивных команд города и области. И хоккейные матчи не исключение.Борис Михайлов и Борис Майоров с интересом наблюдали за товарищеской игрой. Именитые спортсмены отметили серьезную подготовку команд и стремление к победе.- Отрадно, что любительский хоккей живет и развивается даже не в столь отдаленных местах, - отметил Борис Михайлов. – И в этом чувствуется поддержка руководства учреждения и Управления ФСИН России по Самарской области. Уверен, регулярные занятия спортомспособствуют становлению осужденных на путь исправления.Что касается спортивного поединка, то команда «Чайка» вырвала победу у команды исправительного учреждения со счетом 9-8. В завершении встречи участники обменялись памятными подарками и сфотографировались на добрую память, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области