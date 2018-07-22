В Федерации бокса назвали слова Порошенко о победе Усика «идиотизмом»
22 июля 2018 23:23
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«Как же достали уже, все переводить в политику! Идиотизм!» — заявил вице-президент Федерации профессионального бокса.
В субботу, 21 июля, в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» Усик победил россиянина Гассиева в финале Всемирной суперсерии. Судьи единогласно приняли решение, что бой выиграл украинский боксер со счетом 120:108, 119:109, 119:109 в его пользу. Таким образом, Усик получил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе и стал обладателем всех поясов по версии IBF, WBA, WBO и WBC. Кроме того, он был награжден Кубком Мохаммеда Али и призовой суммой в размере $10 млн.
После победы соотечественника Порошенко заявил, что Украина гордится своим боксером. Украинский лидер отметил, что гимн его страны, который звучал в Москве, является «символом борьбы» Украины и «приближением» ее победы.
Фото: РБК
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