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В Екатеринбурге на всероссийских соревнованиях по плаванию среди юниоров спортсменка из Тольятти завоевала три медали

11 декабря 2017 22:41
140
- И красивая, и плавает быстро! В Екатеринбурге состоялись всероссийские соревнования по плаванию среди юниоров. Более 400 участников из 50 регионов. Софья Чичайкина (школа «Олимп», Тольятти) завоевала 2 золота (50 метров вольным стилем, 200м комплекс) и серебро (100м вольным стилем, - сообщает МинСпорт СО в Твиттере.
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