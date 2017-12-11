В Екатеринбурге на всероссийских соревнованиях по плаванию среди юниоров спортсменка из Тольятти завоевала три медали
11 декабря 2017 22:41
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ЧМ-2018
9 декабря 2017 12:57
Названы даты первых трех официальных матчей на стадионе «Самара Арена». ЧМ-2018
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9 декабря 2017 04:06
Официально купить билет можно только на сайте FIFA.com/bilet. ЧМ-2018
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7 декабря 2017 15:07
До конца года еще 8 баннеров будут размещены на стадионе «Локомотив» и на ж/д вокзале Самары. ЧМ-2018
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Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
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7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
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17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
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Спорт в регионе
11 декабря 2017 14:35
В четвертьфинале Кубка команды проведут два матча. По их итогам и определится участник «Финала четырех». В Самаре соперники сыграют 13 декабря в «МТЛ... Спорт в регионе
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8 декабря 2017 14:57
Сильнейшие гиревики в составе 11 сборных команд воинских частей и соединений из Самары, Пензенской и Оренбургской областей, Башкирии померились силами в... Спорт в регионе
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8 декабря 2017 11:40
Это центральный защитник, крайний полузащитник и, возможно, нападающий. Спорт в регионе
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8 декабря 2017 09:06
Эта победа стала для самарцев первой после трех поражений подряд. Спорт в регионе
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7 декабря 2017 15:40
В ОКР назвали «решающим» мнение Путина об участии в Олимпиаде. Спорт в регионе
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7 декабря 2017 12:16
С 14 июня по 15 июля будет запущено голосование. Спорт в регионе
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