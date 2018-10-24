В Дзержинске самарские пловцы завоевали 7 медалей первенства России по плаванию (ПОДА)

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По положению соревнований большинство классов были объединены, поэтому результаты формировались по количеству заработанных очков IPC.Кирилл Пульвер выиграл золото на дистанции 200 метров брассом и бронзу на 100 метров на спине.У Альбины Петрукович 4 медали: серебро в 100 и 400 метров вольным стилем, 100 метров баттерфляем, бронза 50 метров вольным стилем.Кирилл Щевелев стал серебряным призером на дистанции 50 метров вольным стилем.В первенстве выступали и другие спортсмены Самарской области.Безногова Татьяна стала пятой на дистанции 400 м вольным стилем и подтвердила звание кандидата в мастера спорта) на 50 м вольным стилем.Дмитрий Ксенофонтов занял третье место на дистанции 50 м вольным стилем в своем классе S4 (в итоговом общем зачете в число призеров он не вошел). Иван Цыпленков в своем классе S2 занял 4 место на 50 м вольным стилем.Елизавета Тимонина впервые принимала участие в соревнованиях такого уровня и стала одной из самых юных участниц первенства. Она существенно улучшила свои личные результаты.В общекомандном зачете Самарская область заняла 6-ое место, передает пресс-служба минспорта СО.