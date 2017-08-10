В День физкультурника ЦСКА/Самара проведет мастер-классы на 7 интерактивных площадках

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Самарский филиал ЦСКА – постоянный участник Дня физкультурника – подготовил для жителей и гостей города разнообразную программу. На участке самарской набережной от памятника Григорию Засекину в сторону бассейна ЦСКА с 11 до 15 часов будут работать 7 интерактивных площадок. Среди них 6 спортивных по фехтованию, велоспорту, боксу,тхэквондо, спортивной борьбе, впервые по гиревому спорту, и одна военно-патриотическая.На площадке начальной военной подготовки участники движения Юнармия совместно с офицерами спортивной роты ЦСКА/Самара научат всех желающих собирать и разбирать учебные автоматы АК-74. Тренеры и воспитанники спортивной школы ЦСКА/Самара проведут мастер-классы и показательные выступления по различным видам спорта. Также в этот день можно будет узнать об условиях зачисления детей и подростков в секции армейской спортшколы, обучение в которых организовано на бесплатной основе.Для любителей праздничных фото на локациях ЦСКА/Самара будут установлены красочные баннеры и стенды.ЦСКА/Самара приглашает жителей и гостей города принять участие в праздновании Дня физкультурника и зарядиться энергией спорта, здоровья и отличного настроения на площадках армейского Клуба, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.