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"Чемпион России по поддавкам. Как звучит! Это разновидность шашек: обратные шашки, поддавки. Необходимо потерять все свои фигуры или лишить себя ходов. В Челябинске на чемпионате России по поддавкам самарцы завоевали 2 медали. Супуруги Дашковы (Олег и Гузялия) выиграли серебро", - сообщает МинСпорт СО в Твиттере.