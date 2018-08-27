В Чапаевске открыт крытый каток с искусственным льдом "Старт"
27 августа 2018 19:30
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"Сегодня в Чапаевске формируется достойного уровня спортивный кластер. Не хватает только реконструкции стадиона, которую мы должны сделать до конца года. Каток, бассейн, игровой зал будут служить людям долгие годы. Здесь все больше ребят будут заниматься спортом, - рассказал Дмитрий Азаров.
"Я также рассчитываю, что те условия, которые сегодня создаются в Чапаевске для занятия спортом, будут привлекать людей разных поколений. А значит, здоровый образ жизни будет самой настоящей традицией города Чапаевска - доброй и устремленной в будущее" - отметил глава региона.
Не только спортивная составляющая, но и в целом Чапаевск преобразился. Произошло это во многом благодаря активности жителей, их включенности в жизнь родного города.
"Мы продолжим поддерживать ваши стремления. Будем благоустраивать дворы, парки и скверы, приведем в порядок все знаковые места. Уверен, мы и дальше будем гордиться не только славной историей Чапаевска, но и его современными достижениями. Здесь рождаются производства, создаются рабочие места, значит, городу жить и процветать!", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
В подарок чапаевским хоккеистам - клюшка с автографом легенды мирового хоккея Владислава Третьяка, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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