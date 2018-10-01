В Безенчукском районе прошли всероссийские соревнования по боксу

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Девиз всероссийских соревнований по боксу выбран не случайно. Спорт сближает людей и развивает в них дух победителей, соперничество заставляет стремиться к лучшему, быть первым на пьедестале.На соревнованиях различных уровней выступают спортсмены из разных стран и разных национальностей, но побеждая, жмут друг другу руки, радуясь тому, что впереди оказался сильнейший. Несомненно, мирные состязания лучше войн и конфликтов между странами. Спорт дарует нашей жизни мир. Спорт-посол мира!В соревнованиях приняли участие сильнейшие боксеры из Пермского края, Башкирии, Татарстана, республики Коми, Ульяновской, Нижегородской, Оренбургской, Астраханской, Волгоградской и Самарской областей Российской Федерации.В состав главной судейской коллегии вошли Чемпион мира, обладатель Кубка Мира, трёхкратный Чемпион Европы, пятикратный Чемпион СССР, заслуженный мастер спорта В.А. Шишов, Отличник физической культуры РФ Е.А.Усольцев и мастера спорта России по боксу А.Н.Сеняйкин и Е.А. АстраханскийТоржественную церемонию открытия всероссийских соревнований по боксу под девизом «Бокс за здоровый образ жизни, за мир и дружбу между народами! Спорт- посол мира!» провела заместитель министра спорта Самарской области, руководитель департамента физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области Л.А.Рогожинская. Слова для приветствия участников соревнования и гостей предоставили Чемпиону Мира, обладателю Кубка Мира, 3-х кратному Чемпиону Европы, 5-ти кратному Чемпиону СССР, Президенту Федерации бокса Самарской области В.А. Шишову, организатору данных соревнований, ЗРФК РФ, почетному жителю Безенчукского района директору школы бокса олимпийского резерва «Ринг» А. А. Маменкову.На открытии соревнований почетными гостями присутствовали ЗРФК Самарской области, Почетный Президент ФБСО А.А.Королев, руководитель Департамента ФК и С г.о.Чапаевск Е.В. Кожин, главный редактор газеты «Спортивное обозрение Самарской Губернии» В.И.Мальков, директор ГАУ Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий» Б.В.Курылев.Перед началом соревнований провели торжественную церемонию вручения нагрудных знаков «КМС» спортсменам школы бокса олимпийского резерва «Ринг», которые стали победителями региональных, межрегиональных и всероссийских соревнований и выполнили требования для присвоения спортивного разряда «КМС» - Араик Бабоян, Ихтиёр Маллаев, Саид Чалоян, Данила Гаврилов, Евгений Дыденко, Сержик Мартиросян, Иван Прощаев, Александр Прощаев, Егор Плужнов, Дмитрий Куликов, Ульви Сафаров, Сергей Овчинников, Геворг Кюрегян, Данила Лимперов, Василий Дектерев. Присвоение спортивного разряда «КМС» важная ступень для следующего этапа в спортивной карьере - спортивного звания «МС» России. Церемонию награждения проводили почетные гости. В знак благодарности и на память о соревнованиях спортсмены дарили почетным гостям сувенирные боксерские перчатки.Заместитель министра спорта Самарской области Л.А.Рогожинская вручила Благодарность министерства спорта Самарской области за личный вклад в развитие физической культуры и спорта тренеру по боксу СШОР № 4 Ринг Р.А. Азизову.Ежедневно в предварительных, полуфинальных и финальных боях встречалось по 30 пар. Зрители и любители бокса наблюдали очень напряженные бои, где встречались чемпионы, победители и призеры всероссийских и международных соревнований. Но ринг – один на всех, он выбирает достойных, независимо от званий и прошлых побед.Чемпионы, победители и призеры соревнований были награждены грамотами, медалями, а также чемпионы и победители были отмечены почетными лентами, передает пресс-служба минспорта СО.