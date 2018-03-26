В Безенчуке стартовали соревнования по боксу памяти Владимира Кейлина

86

В сентябре 2014 года Кейлин В.М. трагически ушел из жизни. Федерация бокса Безенчукского района и школа бокса олимпийского резерва «Ринг» стали инициаторами и организаторами проведения открытых соревнований по боксу, посвященных памяти Владимира Михайловича Кейлина, которые стали традиционными.Перед началом соревнований память об этом Владимире Михайловиче Кейлине все участники, тренеры, судьи и зрители почтили минутой молчания.Ежегодный кворум участников достаточно высокий и организаторы проводят соревнования в два этапа. Первый этап 23-24 марта насчитывал более 180 боксеров из городов Самара, Сызрань, Тольятти, Чапаевск, Безенчукского, Хворостянского, Кинель-Черкасского, Похвисневского, Большечерниговского, Красноармейского районов нашего региона. Поддержали проведение соревнований боксеры Ульяновской, Оренбургской областей и республики Таджикистан.Второй этап соревнований продолжится 30-31 марта. 30 марта - предварительные бои, 31 марта – финальные бои с 11:30, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.