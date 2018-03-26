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В Безенчуке стартовали соревнования по боксу памяти Владимира Кейлина

26 марта 2018 23:41
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Он был лично знаком со школой бокса олимпийского резерва «Ринг», с её становлением, снял более 30 репортажей и был одним из тех, кто верил в будущее школы бокса «Ринг» и оценивал ту колоссальную работу, проделанную основателем школы бокса Андреем Маменков
23 и 24 марта в Безенчуке состоялся первый этап IV открытых соревнований по боксу, посвященные памяти известного спортивного журналиста и общественного деятеля Владимира Кейлина. Он был лично знаком со школой бокса олимпийского резерва «Ринг», с её становлением, снял более 30 репортажей и был одним из тех, кто верил в будущее школы бокса «Ринг» и оценивал ту колоссальную работу, проделанную основателем школы бокса Андреем Маменковым.

В сентябре 2014 года Кейлин В.М. трагически ушел из жизни. Федерация бокса Безенчукского района и школа бокса олимпийского резерва «Ринг» стали инициаторами и организаторами проведения открытых соревнований по боксу, посвященных памяти Владимира Михайловича Кейлина, которые стали традиционными.

Перед началом соревнований память об этом Владимире Михайловиче Кейлине все участники, тренеры, судьи и зрители почтили минутой молчания.

Ежегодный кворум участников достаточно высокий и организаторы проводят соревнования в два этапа. Первый этап 23-24 марта насчитывал более 180 боксеров из городов Самара, Сызрань, Тольятти, Чапаевск, Безенчукского, Хворостянского, Кинель-Черкасского, Похвисневского, Большечерниговского, Красноармейского районов нашего региона. Поддержали проведение соревнований боксеры Ульяновской, Оренбургской областей и республики Таджикистан.

Второй этап соревнований продолжится 30-31 марта. 30 марта - предварительные бои, 31 марта – финальные бои с 11:30, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области. 
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Он был лично знаком со школой бокса олимпийского резерва «Ринг», с её становлением, снял более 30 репортажей и был одним из тех, кто верил в будущее школы бокса «Ринг» и оценивал ту колоссальную работу, проделанную основателем школы бокса Андреем Маменков
В Безенчуке стартовали соревнования по боксу памяти Владимира Кейлина
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