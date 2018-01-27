Я нашел ошибку
Главные новости: 
Более 600 спортсменов из 90 городов России и стран ближнего зарубежья приняли участие в самарском открытом лыжном марафоне
В Самаре прошел лыжный марафон "Сокольи горы-2018"
Вечером состоится второй матч с бакинским
"Крылья Советов" на турецком сборе проиграли польской "Краковия" – 0:2
Для деблокирования пострадавшей к месту происшествия был направлен поисково-спасательный отряд города Сызрань.
Помощь спасателей потребовалась женщине-водителю «Шкода Октавиа», которая была зажата в салоне
Со слов водителя большегруза в машине отказали тормоза. В «Газели» телесные повреждения получили 5 пассажиров,
Большегруз «Вольво» из Казахстана в районе Жигулевска столкнулся со «Шкода Октавиа» и «Газелью» , погиб пассажир «Газели»
2-я гвардейская Краснознаменная общевойсковая армия Центрального военного округа исторически является преемницей 2-й гвардейской Краснознаменной танковой армии Вооруженных Сил СССР. Ей по праву на вечное хранение и сбережение вручено Боевое знамя объедине
Армия, которая сыграла ключевую роль в освобождении правобережной Украины в годы ВОВ, сегодня празднует юбилей
В Самаре почтили память 236 Герой СССР и России. После церемонии возложения цветов в Доме офицеров Самарского гарнизона состоялся концерт, который начался вручения военнослужащим государственных, ведомственных и региональных наград.
Сегодня в Самаре состоится праздничный салют к юбилею старейшей гвардейской армии Вооруженных сил России
Демографический спад ООН также предсказала для России. По данным организации, в 2017 году в стране проживало 143,9 млн человек. К 2030 году численность населения сократится до 140,5 млн человек, а к 2050-му — до 132,7 млн.
В ООН назвали страны, в которых к 2050 году ожидается наибольшее сокращение численности населения
По данным Минтруда, из-за досрочного повышения МРОТ из бюджетов всех уровней дополнительно потребуются почти 40 млрд руб. Затраты для бизнеса оцениваются в 22,7 млрд руб.
Путин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума
сегодня  Воскресенье,28 января, 03:42
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -19 °C, Тольятти  -19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/01:
USD 55.83
-0.1
EUR 69.61
0.15
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре прошел лыжный марафон "Сокольи горы-2018"

27 января 2018 20:06
399
Более 600 спортсменов из 90 городов России и стран ближнего зарубежья приняли участие в самарском открытом лыжном марафоне
Более 600 спортсменов из 90 городов России и стран ближнего зарубежья приняли участие в самарском открытом лыжном марафоне "Сокольи горы- 2018".

В субботу 27 января 2018 года в Самаре на территории учебно-спортивного центра «Чайка» в поселке Управленческий прошел IV открытый лыжный марафон "Сокольи горы-2018", который объединил спортсенов из 39 регионов России, а также двух стран ближнего зарубежья: Белоруссии и Казахстана. Географию и количество участников в этом году удалось значительно расширить благодаря вхождению самарского лыжного марафона в общероссийский календарь соревнований. С 2018 года самарский марафон «Сокольи Горы» вышел на новый уровень, став полноправным членом серии лыжных марафонов России Russialoppet. 

Лыжный марафон «Сокольи Горы - 2018» посвящен памяти Виктора Ольховского. В марафоне «Сокольи Горы - 2018» принял участие сын Виктора Ольховского.

Сокольи горы, благодаря уникальному природному рельефу, по праву считает лучшим местом в Самаре для прогулок на лыжах и соревнований. Вместе со знаменитыми Жигулевскими горами они составляют так называемые Жигулёвские ворота, между которыми проходит основное русло Волги. Участие в лыжных марафонах для профессионалов и любителей является своего рода спортивным туризмом. Гости из 90 городов нашей страны и стран ближнего зарубежья благодаря соревнованиям знакомятся с уникальной природой Самары.

"Четвертый год проходит в Самаре марафон "Сокольи горы". Эти лыжные соревнования включены теперь во всероссийский календарь, мы этим гордимся. Лыжный марафон проходит на высоком уровне и способствует дальнейшему развитию этого вида спорта в нашем регионе,"- отметил Виктор Анисатов, руководитель Департамента физической культуры и спорта Самары.

Алексей Жирухин, соорганизатор открытого лыжного марафона "Сокольи горы" говорит:

"Такая значительная география участников марафона "Сокольи горы" повышает туристическую привлекательность нашего города, региона в глазах гостей. К нам приехали спортсмены и любители со всей России, они не только бегают на лыжах,но и знакомятся с Самарской областью. Да и сам марафон проходит в очень живописном месте."

Самому молодому участнику марафона 15 лет, самому взрослому - за 80. Лыжники выбирали дистанции 50, 30 или 10 км, в зависимости от степени подготовки. Морозная погода стала дополнительным испытанием и стимулом для участников. Старт марафонской дистанции на 50 км получился бодрым и воодушевляющим.

Главный залог победы - спортивный азарт! Так считает житель Самары Камиль Биккулов. Спортсмену 62 года, дважды он становился Чемпионом мира в ветеранских забегах на лыжах, тренируется почти как профессионал: каждый день, проходя минимум 30 км. Самарский марафонец занимает второе место в мировом рейтинге среди сильнейших любителей.

Биккулов Камиль, участник самарского открытого лыжного марафона "Сокольи горы":

"Здесь все - от профессионалов до любителей.Я не пропускаю такие марафоны, бегу на равне с молодежью. Бог дал такое отменное здоровье, к тому же я тренируюсь регулярно. Бежишь,видишь спину соперника и по сторонам смотреть особо некогда. Главное здесь - спортивный азарт!", сообщает пресс-служба администрации Самары.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
23 января 2018  21:51
По данным компании
Стоимость зрительского места на "Самара Арене" составляет 5,7 тыс. евро
По данным компании "Спорт-Инжиниринг", стоимость одного зрительского места на российских стадионах дешевле, чем на недавно построенных европейских... ЧМ-2018
642
23 января 2018  20:34
Больше всего заявок подали российские любители футбола. В числе лидеров болельщики из Германии, Аргентины, Мексики, Бразилии, Перу, Колумбии, США, Испании, Польши и Китая. Всего же на долю иностранных болельщиков пришлось 38% от всех билетов.
Билеты на ЧМ-2018: запрошено более 3 миллионов билетов
Больше всего заявок подали российские любители футбола. В числе лидеров болельщики из Германии, Аргентины, Мексики, Бразилии, Перу, Колумбии, США, Испании, Польши... ЧМ-2018
451
23 января 2018  10:57
Система «Умный вокзал» будет отвечать за комфортное пребывание болельщиков ЧМ-2018 на вокзале в Самаре
Система «Умный вокзал» будет отвечать за комфортное пребывание болельщиков ЧМ-2018 на вокзале в Самаре
Аналогичный комплекс внедрен и в других городах. ЧМ-2018
450
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6811
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7359
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7219
Весь список
Спорт в регионе
27 января 2018  20:06
Более 600 спортсменов из 90 городов России и стран ближнего зарубежья приняли участие в самарском открытом лыжном марафоне
В Самаре прошел лыжный марафон "Сокольи горы-2018"
Более 600 спортсменов из 90 городов России и стран ближнего зарубежья приняли участие в самарском открытом лыжном марафоне "Сокольи горы- 2018".   Спорт в регионе
399
27 января 2018  19:31
Вечером состоится второй матч с бакинским
"Крылья Советов" на турецком сборе проиграли польской "Краковия" – 0:2
Вечером состоится второй матч с бакинским "Нефтчи". Начало игры в 18:00.  Спорт в регионе
341
27 января 2018  11:43
Фигуристы из Тольятти стали девятыми на первенстве России Автоград представляют Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев.
Фигуристы из Тольятти стали девятыми на первенстве России
Автоград представляют Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев.  Спорт в регионе
263
26 января 2018  11:49
БК «Самара» провел мастер-класс для юных чапаевских баскетболистов Для 12-14-летних мальчишек и девчонок организовали полноценное занятие.
БК «Самара» провел мастер-класс для юных чапаевских баскетболистов
Для 12-14-летних мальчишек и девчонок организовали полноценное занятие. Спорт в регионе
239
26 января 2018  10:58
«Самара» в матче Суперлиги на выезде переиграла «Зенит-Фарм» Счет составил 82:59.
«Самара» в матче Суперлиги на выезде переиграла «Зенит-Фарм»
Счет составил 82:59. Спорт в регионе
256
26 января 2018  10:40
Приглашаем всех на лыжный марафон «Сокольи горы» На старт уже зарегистрировалось порядка 500 человек.
Приглашаем всех на лыжный марафон «Сокольи горы»
На старт уже зарегистрировалось порядка 500 человек. Спорт в регионе
286
25 января 2018  12:14
В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов, из которых более 20 имеют спортивные разряды мастеров спорта, мастеров спорта международного класса и кандидатов в мастера спорта.
В Самарской области прошел чемпионат 2-й общевойсковой армии по армейскому рукопашному бою
 В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов, из которых более 20 имеют спортивные разряды мастеров спорта, мастеров спорта... Спорт в регионе
212
Весь список


Видео
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1521
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
502
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
486
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6825
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2483
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9427
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3271
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1907
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2349
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2222
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1867
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3481
Весь список

Мероприятия
В Самаре прошел лыжный марафон "Сокольи горы-2018"
В Самаре «Молодежка ОНФ» проведет всероссийскую акцию «Открытка памяти»
Самарские школьники примут участие в Чемпионате по чтению вслух
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре прошел митинг пенсионеров за возвращение льгот

114

ДТП с участием четырех машин произошло в Самаре на Московском шоссе

47

В Самаре прошел лыжный марафон "Сокольи горы-2018"

23
за неделю

21 января скоропостижно скончался режиссер самарского драмтеатра Вячеслав Гвоздков

3058

Съемочная группа «Ревиззоро» побывала на Троицком рынке в Самаре

1761
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда