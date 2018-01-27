В Самаре прошел лыжный марафон "Сокольи горы-2018"
27 января 2018 20:06
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В субботу 27 января 2018 года в Самаре на территории учебно-спортивного центра «Чайка» в поселке Управленческий прошел IV открытый лыжный марафон "Сокольи горы-2018", который объединил спортсенов из 39 регионов России, а также двух стран ближнего зарубежья: Белоруссии и Казахстана. Географию и количество участников в этом году удалось значительно расширить благодаря вхождению самарского лыжного марафона в общероссийский календарь соревнований. С 2018 года самарский марафон «Сокольи Горы» вышел на новый уровень, став полноправным членом серии лыжных марафонов России Russialoppet.
Лыжный марафон «Сокольи Горы - 2018» посвящен памяти Виктора Ольховского. В марафоне «Сокольи Горы - 2018» принял участие сын Виктора Ольховского.
Сокольи горы, благодаря уникальному природному рельефу, по праву считает лучшим местом в Самаре для прогулок на лыжах и соревнований. Вместе со знаменитыми Жигулевскими горами они составляют так называемые Жигулёвские ворота, между которыми проходит основное русло Волги. Участие в лыжных марафонах для профессионалов и любителей является своего рода спортивным туризмом. Гости из 90 городов нашей страны и стран ближнего зарубежья благодаря соревнованиям знакомятся с уникальной природой Самары.
"Четвертый год проходит в Самаре марафон "Сокольи горы". Эти лыжные соревнования включены теперь во всероссийский календарь, мы этим гордимся. Лыжный марафон проходит на высоком уровне и способствует дальнейшему развитию этого вида спорта в нашем регионе,"- отметил Виктор Анисатов, руководитель Департамента физической культуры и спорта Самары.
Алексей Жирухин, соорганизатор открытого лыжного марафона "Сокольи горы" говорит:
"Такая значительная география участников марафона "Сокольи горы" повышает туристическую привлекательность нашего города, региона в глазах гостей. К нам приехали спортсмены и любители со всей России, они не только бегают на лыжах,но и знакомятся с Самарской областью. Да и сам марафон проходит в очень живописном месте."
Самому молодому участнику марафона 15 лет, самому взрослому - за 80. Лыжники выбирали дистанции 50, 30 или 10 км, в зависимости от степени подготовки. Морозная погода стала дополнительным испытанием и стимулом для участников. Старт марафонской дистанции на 50 км получился бодрым и воодушевляющим.
Главный залог победы - спортивный азарт! Так считает житель Самары Камиль Биккулов. Спортсмену 62 года, дважды он становился Чемпионом мира в ветеранских забегах на лыжах, тренируется почти как профессионал: каждый день, проходя минимум 30 км. Самарский марафонец занимает второе место в мировом рейтинге среди сильнейших любителей.
Биккулов Камиль, участник самарского открытого лыжного марафона "Сокольи горы":
"Здесь все - от профессионалов до любителей.Я не пропускаю такие марафоны, бегу на равне с молодежью. Бог дал такое отменное здоровье, к тому же я тренируюсь регулярно. Бежишь,видишь спину соперника и по сторонам смотреть особо некогда. Главное здесь - спортивный азарт!", сообщает пресс-служба администрации Самары.
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