Я нашел ошибку
Главные новости: 
По информации Приволжского УГМС, 8 августа ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью неустойчивый 3-8 м/с, днем северный, северо-западный 7-12 м/с, при грозе местами порывы 15-2
МЧС: Ожидаются неблагоприятные погодные явления
Как сообщает издание, Малахов сообщил руководству «Первого канала», что планирует уйти в декретный отпуск, так как его супруга беременна.
СМИ связали уход Малахова с Первого канала с конфликтом из-за декрета
Глава государства отметил талант артистки, ее преданность профессии, искусству, сцене и многочисленным поклонникам.
Путин поздравил с днем рождения Софию Ротару
Капитана баржи из Жигулевска будут судить за столкновение двух судов на р. Кама Капитану грозит до двух лет лишения свободы.
Капитана баржи из Жигулевска будут судить за столкновение двух судов на р. Кама
ОНФ будет добиваться ликвидации незаконной свалки в Ставропольском районе Самарской области
ОНФ будет добиваться ликвидации незаконной свалки в Ставропольском районе Самарской области
В Самарской области клещи несколько менее активны, чем в прошлом году
В Самарской области клещи несколько менее активны, чем в прошлом году
В Самарской области нашли сельдь с личинками Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.
В Самарской области нашли сельдь с личинками
Тольяттинки выиграли первенство мира по пляжному теннису
Тольяттинки выиграли первенство мира по пляжному теннису
сегодня  Понедельник, 7 августа, 14:58
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/08:
USD 60.33
-0.42
EUR 71.69
-0.26
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В День физкультурника на самарской набережной будет работать 40 спортивных и развлекательных площадок

7 августа 2017 13:21
106
В День физкультурника на самарской набережной будет работать 40 спортивных и развлекательных площадок
Также в рамках мероприятия состоятся всероссийские соревнования по стритболу.

В субботу, 12 августа, в рамках всероссийского Дня физкультурника в Самаре состоятся праздничные мероприятия. Центральной площадкой станет вторая очередь набережной Волги, где будут организованы 40 спортивных и развлекательных площадок.

Помимо работы спортивных и интерактивных площадок состоятся всероссийские соревнования по стритболу «Оранжевый мяч», фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд, соревнования городского этапа областного турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». Площадки начнут работать с 10:00. Торжественная церемония открытия состоится в 11:00  (Чкаловский спуск).

Мероприятия в рамках Дня физкультурника состоятся на территории 9 внутригородских районов г.о. Самара. В каждом из них подготовлена собственная программа празднования.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
19 июля 2017  19:03
На территории, прилегающей к стадиону, построят рекреационные пешеходные площади, организуют проезд вокруг стадиона. Здесь появятся пешеходные зоны, оборудованные навигационной информационной системой, велодорожки, будут разбиты газоны с автополивом, орга
Получено положительное заключение экспертизы по второму этапу благоустройства территории «Самара Арены»
На территории, прилегающей к стадиону, построят рекреационные пешеходные площади, организуют проезд вокруг стадиона. Здесь появятся пешеходные зоны,... ЧМ-2018
258
13 июля 2017  10:11
Армен Бенян: «Во время ЧП важную роль играет не столько временной фактор, сколько фактор правильной организации».
Армен Бенян: «Во время ЧП важную роль играет не столько временной фактор, сколько фактор правильной организации».
Главный врач Чемпионата миру по футболу FIFA-2018 в Самаре  Армен Бенян прокомментировал новость о масштабных учениях на стадионе «Металлург». ЧМ-2018
1463
11 июля 2017  21:22
Съемочная группа «Матч ТВ» увезла с собой массу впечатлений и частицу мастерства самарских кондитеров - футбольный торт, изготовленный на самарском «Булочно-кондитерском комбинате», сообщает пресс-служба администрации Самары.
Съемочная группа телеканала «Матч ТВ» сняла передачу о подготовке Самары к мундиалю
Съемочная группа «Матч ТВ» увезла с собой массу впечатлений и частицу мастерства самарских кондитеров - футбольный торт, изготовленный на самарском... ЧМ-2018
703
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6377
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
6895
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
6817
Весь список
Спорт в регионе
7 августа 2017  13:21
В День физкультурника на самарской набережной будет работать 40 спортивных и развлекательных площадок
В День физкультурника на самарской набережной будет работать 40 спортивных и развлекательных площадок
Также в рамках мероприятия состоятся всероссийские соревнования по стритболу. Спорт в регионе
106
7 августа 2017  11:42
В Самаре стротовала заключительная неделя спортивного фестиваля «Спорт во всем» Она продлится до 12 августа.
В Самаре стартовала заключительная неделя спортивного фестиваля «Спорт во всем»
Она продлится до 12 августа. Спорт в регионе
112
5 августа 2017  20:59
Гол Ятченко принес
"Крылья Советов" дома обыграли астраханский "Волгарь" – 1:0
Гол Ятченко принес "Крыльям" первую в российской истории победу над "Волгарем".  Спорт в регионе
567
5 августа 2017  14:09
Была проделана ювелирная работа по стыковке, с точность до миллиметра, последнего элемента купола с основной металлоконструкцией.
Монтаж купола стадиона "Самара Арена" завершен
Была проделана ювелирная работа по стыковке, с точность до миллиметра, последнего элемента купола с основной металлоконструкцией.   Спорт в регионе
864
4 августа 2017  13:47
В Сызрани пройдёт региональная спартакиада воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей
В Сызрани пройдёт региональная спартакиада воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей
В Спартакиаде примет участие 61 воспитанник. Спорт в регионе
235
4 августа 2017  09:59
7 спортивных школ Самарской области стали призерами всероссийского конкурса
7 спортивных школ Самарской области стали призерами всероссийского конкурса
Они завоевали гранты на общую сумму в 6,1 млн рублей. Спорт в регионе
341
4 августа 2017  09:23
Специалисты выяснили самый популярный вид спорта у россиян
Специалисты выяснили самый популярный вид спорта у россиян
Это оказался футбол. Спорт в регионе
156
Весь список


Видео
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
6979
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1271
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
4978
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1694
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
2676
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
2666
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2147
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1942
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1545
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1700
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5214
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
6165
Весь список

Мероприятия
В День физкультурника на самарской набережной будет работать 40 спортивных и развлекательных площадок
В Тольятти состоится Красочный забег
Впервые в Самаре состоится открытый легкоатлетический кросс "Сокольи Горы"
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре на улице Шмидта Мерседес влетел в лоб Шевроле Нива

547

В Самарской области около границы с Казахстаном Opel Zafira слетел в кювет

388

В Самаре в газонах на улице Красноармейской крышки канализационных люков раскрасили как футбольный мяч

326
за неделю

Производство самолета Ан-148 приостановят из-за отсутствия заказов. Авиазавод рискует потерять половину выручки

2529

Дюжина губернаторов готовится к отставке?

2379

В Новокуйбышевске самарец выловил огромного сома

2270
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда