В День физкультурника на самарской набережной будет работать 40 спортивных и развлекательных площадок

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В субботу, 12 августа, в рамках всероссийского Дня физкультурника в Самаре состоятся праздничные мероприятия. Центральной площадкой станет вторая очередь набережной Волги, где будут организованы 40 спортивных и развлекательных площадок.Помимо работы спортивных и интерактивных площадок состоятся всероссийские соревнования по стритболу «Оранжевый мяч», фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд, соревнования городского этапа областного турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». Площадки начнут работать с 10:00. Торжественная церемония открытия состоится в 11:00 (Чкаловский спуск).Мероприятия в рамках Дня физкультурника состоятся на территории 9 внутригородских районов г.о. Самара. В каждом из них подготовлена собственная программа празднования.