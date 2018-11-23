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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Увы, уступает наша молодёжная команда красно-белым в Москве - 1:4

23 ноября 2018 21:33
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Молодежка
Молодежка "Крыльев" завершила первый круг на шестом месте.

"Спартак"-м – "Крылья Советов"-м – 4:1 (1:0).

Голы: 74 Маркитесов, 39' (1:0); 61 Прошляков, 55' (2:0); 61 Прошляков, 80' – с пенальти (3:0); 61 Прошляков, 83' (4:0); 46 Соколов, 85' (4:1), передает пресс-служба ФК "КС". 
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