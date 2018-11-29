Успех школы фигурного катания Самарской области
29 ноября 2018 15:21
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Сразу 3 наших танцевальные пары отобрались на чемпионат России: Софья Евдокимова-Егор Базин, Анастасия Шакун-Даниил Рагимов, Валерия Дементьева-Алексей Новиков (все - СШОР №1).
Чемпионат состоится с 19 по 23 декабря в Саранске, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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